Kjøretøy har kjørt inn i folkemengde i London

Ifølge radiostasjonen LBC er det snakk om en varebil, og bilder som deles på sosiale medier, viser en hvit varebil fra et leiebilfirma.

Politiet opplyser at nødetatene jobber med en større hendelse i Seven Sisters Road i bydelen finsbry Park nord i London. En person er pågrepet, mens flere skadde får behandling på stedet. Politiet sier de fortsetter sine undersøkelser, men sier ikke noe om bakgrunnen for at bilen kjørte inn i folkemengden.

Flere meldinger på sosiale medier går ut på at de som ble påkjørt, var på vei hjem eller hadde samlet seg på en kafé i nærheten av en moské etter midnattsbønn i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan.

Tungt bevæpnet politi har sperret av et stort område i bydelen Finsbury Park i London. Foto: Neil Hall / Reuters

Vitner melder om flere skadde

Et vitne sier til radiostasjonen LBC at han så "seks personer på bakken", men ingen offisielle kilder har bekreftet hvor mange som er rammet, hvor alvorlig skadd de er eller om noen personer ble drept da bilen kjørte inn i folkemengden. Vitner sier til BBC at tre personer er alvorlig skadd.

– Vi har sendt en rekke ambulanser, akuttmedisinere og spesialister til stedet. Et traumeteam fra luftambulansen ble også kjørt til stedet i bil, sier visedirektør Kevin Bate i ambulansetjenesten i den britiske hovedstaden.

– Vår prioritet er å vurdere skadene og sørge for at de som er hardest skadd, får behandling først og blir sendt til sykehus, forklarer han. Heller ikke ambulansetjenesten kommer med noen detaljer om skadeomfanget.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.20 natt til mandag. De sier de vil komme tilbake med mer når de har flere bekreftede opplysninger. Seven Sisters Road er stengt forbi stedet.

Omstridt moskee

Tidlig på 2000-tallet var moskeen i Finsbury Park et arnested for islamister og jihadister, og ble ledet av den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri, som senere er dømt til livstids fengsel for terror i USA.

Angrepet skal ha skjedd i nærheten av moskeen i Finsbury Park. (Arkivfoto). Foto: Russell Boyce / Reuters

I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny ledelse, og al-Masris tilhengere var ikke lenger velkomne.

Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.