Tampa har sluppet unna i over 100 år – nå kommer orkanen «Ian»

25. oktober 1921 ble Tampa-området på østsiden av Florida truffet av en kraftig orkan.

Den gangen bodde det noen hundre tusen mennesker i området. Nå bor mer enn 3 millioner i Tampa og området rundt, skriver AP.

Amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sier at det hvert år er en risiko på 11 prosent for at Tampa blir truffet av en orkan, skriver AccuWeather.

Likevel har ikke en orkan herjet byen på de 101 årene som har gått siden 1921.

Innbyggerne i Tampa fyller sandsekker på stranden for å beskytte hjemmene sine før orkanen kommer. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

«Ian» er på vei

Nå frykter innbyggerne at 101 er ute. Orkanen «Ian» passerte tirsdag Vest-Cuba og har satt kurs for Floridas østkyst.

Den Ian etterlot seg store ødeleggelser langs vestkysten av Cuba, men ingen liv skal ha gått tapt.

Orkanen, som ble målt til kategori 3, herjet som verst i fem morgentimer, og bilder i sosiale medier viser oversvømte gater og veier sperret av veltede trær og strømmaster.

Nå er «Ian» på vei mot Florida og varslene går ut på at den vil treffe land ved Tampa onsdag kveld eller torsdag morgen.

Jeff Masters er meteorolog ved Yale Climate Connections. Han sier til at Tampa Bay Times at han har samme følelse som da «Andrew» nærmet seg Miami og da «Katarina» nærmet seg New Orleans. «Andrew» og «Katarina» er to av de verste orkanene som har rammet USA.

– Vi har en potensiell katastrofe på gang, sier Jeff Masters.

Tirsdag ettermiddag var senteret på «Ian» i ferd med å passere Cubas nordkyst. Foto: USAs nasjonale orkansenter

Innerst i en bukt

Tampa ligger omtrent midt på Floridas østkyst. Byen ligger innerst i en stor bukt med grunt vann.

Når det kommer en kraftig storm sørfra vil den presse vannet inn i bukten.

– Sterke vinder vil dytte store mengder vann inn i bukten. Der er det ingen steder det kan gå, så det bare bygger seg opp, sier Brian McNoldy ved University of Miami.

Resultatet ventes at de store lavtliggende områdene i byen ventes å bli satt under flere meter vann.

Faren har ført til at 2,5 millioner mennesker i kystområdene fra Fort Myers til Tampa Bay har fått ordre om å evakuere.

St. Pete Beach utenfor Tampa fotografert mandag. St. Pete Beach er blant stedene som kan blir særlig hardt rammet av «Ian». Foto: RICARDO ARDUENGO / AFP

Mest utsatt for skader

For sju år siden la firmaet Karen Clark & Company (KCC) frem en rapport over hvilke amerikanske byer som var mest utsatt for skader ved orkaner.

Tampa toppet listen og ifølge firmaet kunne en orkan føre til skader på 175 milliarder dollar, nesten 1900 milliarder kroner.

I en studie Verdensbanken gjorde i 2013 kom Tampa på 7. plass av alle byer i hele verden.

Karen og Danny Aller har barrikadert huset sitt utenfor Tampa. Foto: RICARDO ARDUENGO / AFP

Har erklært unntakstilstand

Florida-guvernør Ron DeSantis har erklært unntakstilstand i alle Floridas 67 fylker.

Han sier at orkanen vil bringe med seg «kraftig regn, sterke vinder, oversvømmelser, stormflo og tornadoer langs Floridas østkyst».

Amerikanske myndigheter omtaler orkanen som «livstruende» og Floridas guvernør Ron DeSantis advarer mot katastrofal flom i enkelte områder.

Innbyggerne på Floridas østkyst, som her på et supermarked i St Petersburg, har hamstret brød og andre matvarer. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Havnivået har steget

«Ian» kommer bare en uke etter orkanen «Fiona» som førte til store ødeleggelser på Puerto Rico og andre karibiske øyer.

I helgen herjet «Fiona» i Canada og ødeleggelsene der vil det ta mange uker å rydde opp i.

Klimaforskere sier til Reuters at klimaendringene gjør at orkanene blir våtere, villere og mer intense.

Verdenshavene har tatt opp i seg rundt 90 prosent av oppvarmingen som har kommet fra klimagasser de siste 40 årene. Det har gjort havene varmere, og nettopp varme hav er det som driver orkaner.

Samtidig har klimaendringene ført til at havet allerede har steget. McNoldy fra University of Miami viser til orkanen «Andrew» som herjet med Florida i 1992.

«Andrew» er en den mest ødeleggende orkanen som noen gang har truffet Florida. McNoldy har regnet ut at om «Andrew» hadde kommet i dag, ville stormfloen vært 17 centimeter høyere.

– Etter hvert som havet stiger, vil den samme stormfloen føre til at større områder blir oversvømmet, sier McNoldy.