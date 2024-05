Røykutvikling i lastebil

Det ryk frå ein lastebil på E39 på Egset i Volda. Naudetatane er på staden. Trafikken forbi har gått som normalt, men i samband med at brannvesenet spylte vatn på lasta var vegen ei stund stengd, opplyser politiet til NRK. No opplyser vegtrafikksentralen at det er manuell dirigering på staden.