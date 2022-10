Alligatorer «løper rundt» og vanskeliggjør opprydningen etter orkanen «Ian»

Området rundt Fort Myers på Floridas vestkyst ble hardest rammet av Ian.

Satellittbilder viser enorme ødeleggelser. Hele områder der det før var boliger, er nå fullstendig rasert.

Så langt er det meldt om 99 døde i Florida, skriver Reuters. Men fortsatt er det savnede og mange steder er ikke undersøkt.

Familien til 49 år gamle Elizabeth McGuire er en av de som har fått dårlige nyheter. De snakket sist med henne onsdag og hadde siden ikke fått kontakt.

Fredag kom beskjeden fra politiet. McGuire var funnet død i sengen i sitt hjem med mobiltelefonen i hånden. Politiet sier det ser ut som om hun døde umiddelbart.

Satelittbilde av Fort Myers Beach, Florida tatt i april 2022 og 2. oktober 2022. Skyv på bildet for å se før/etter.

Slanger og alligatorer

Opprydningsarbeidet etter «Ian» er krevende. På Sanibel Island, utenfor Fort Myers. sier brannsjef William Briscoe til CNN at hvert eneste hus er skadet.

Noen steder trues også arbeidet av farlige dyr. – Alligatorer løper rundt og det er slanger overalt, sier Briscoe.

Alligatorene i Florida kan bli rundt fem meter lange. Ifølge Floridas fisk- og vilt-kommisjon blir i gjennomsnitt åtte mennesker alvorlig bitt av alligatorer i året. Siden 1948 er 26 personer drept av alligatorer.

Problemet er ikke begrenset til Sanibel Island. Også i Punta Gorda, et par mil lenger nord, er det observert alligatorer.

En alligator ligger i vannkanten etter at orkanen «Ian» rammet Punta Gorda på Floridas vestkyst. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Mangler strøm

Store områder i Florida mangler fortsatt strøm, snart en uke etter at «Ian» passerte.

Mandag kveld var til sammen 520.000 hjem og bedrifter i Florida fortsatt uten strøm.

De fleste stedene vil få strømmen tilbake i løpet av uken, men noen steder kan det ta lang tid.

I Fort Myers Beach, et av de hardest rammede områdene, kan det ta 30 dager før strømmen er tilbake, sier rådmann Roger Desjarlais.

Han beskriver et område der tusenvis av båter er havnet i hager, i mangrovesumper eller sunket. En av farene nå er at diesel fra båtene renner ut og forurenser området.

Har ikke oversikt

Hvor mange hus som er ødelagt er det så langt ingen oversikt over.

Ved hjelp av bilder og videoer har New York Times tatt for seg en del av Fort Myers Beach. Det er en lavtliggende øy som ble truffet av «Ian»

Til sammen har de talt opp nesten 400 bygninger som er synlig ødelagt eller skadet.

Avisen skriver at det bare utgjør en brøkdel av det som er ødelagt i Florida, men at det gir et bilde av omfanget.

Det eneste som er igjen av dette huset i Fort Myers Beach er svømmebassenget. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Mangler penger og forsikring

Mange av de som er rammet vil ha store problemer med å bygge opp livene sine igjen.

Bilen til 50 år gamle Llewellyn Davenport ble tatt av stormfloen. Boligen hans, et 8,5 meter langt mobilt hjem, er også helt ødelagt.

– Jeg har ikke nok penger til å erstatte både bilen og huset. Jeg har nok til en av delene, sier han til New York Times.

Han er ikke alene. I fylkene der det ble sendt ut evakueringsordre, har under 20 prosent av boligene forsikring gjennom Det nasjonale programmet for flomforsikring.

Resultatet er at mange ikke vet hvor de skal bo fremover. Noen sier til avisen at de ikke har annet valg enn å bli boende i de ødelagte hjemmene sine.

Llewellyn Davenport er enkemann og lever alene. Han sier at han skal klare seg uten bil, selv om han må sykle 16 kilometer hver vei til jobben.

– Jeg har ikke noe sted å bo. Jeg har klart meg selv hele livet. Jeg har aldri trengt hjelp fra andre og jeg har ikke tenkt å begynne nå, sier han.

Store båter er kastet langt opp på land i Fort Myers Beacb. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Verre på grunn av klimaendringer

Forskere har kommet til at «Ian» hadde 10 prosent mer regn enn den ville hatt om det ikke hadde vært klimaendringer.

Det oppgir Michael Wehner fra og Lawrence Berkeley National Laboratory og Kevin Reed fra Stony Brook University, ifølge Bloomberg. Forskerne brukte en modell som tidligere er publisert i Nature.

Nettopp de store vannmengdene fra «Ian» førte til mye av de enorme ødeleggelsene.