«Fugleskitt» var ny, hårete bille-art

På camping i Lamington nasjonalpark i delstaten Queensland i Australia gjorde doktorgradskandidaten James Tweed den oppsiktsvekkende oppdagelsen.

NRK har vært i kontakt med Tweed og fått tilgang til bilder og historien hans.

Doktorgrad-student James Tweed ute i felten. Foto: Privat

Han forteller til rikskringkasteren ABC News at han så noe hvitt på et blad han gikk forbi like ved leiren.

– Jeg tenkte det kanskje var fugleskitt, sier Tweed.

Men så sjekket han én gang til.

– Til min forbauselse så jeg den mest uvanlige og hårete trebukk jeg noen gang hadde sett, forteller Tweed i en uttalelse NRK har fått.

Sjeldent utseende

Billen målte 9,7 millimeter, var rød og svart, men dekket av lange hvite hår.

Tweed forsker på insekter og har artsbevaring av insekter som sitt felt som doktorgradskandidat ved universitetet i Queensland. Til BBC forteller forskeren at biller med lange hvite hår er sjelden kost.

Billen har fått navnet Excastra albopilosa, som betyr hvit og hårete fra leiren. Foto: James Tweed

– Det er veldig unikt. Det er ikke mange insekter som har det trekket.

BBC skriver også at flere kaller billen «punkerbille» på grunn av det rufsete utseendet.

Ny art og ny slekt

Da Tweed prøvde å identifisere billen ved å lete i bøker, artikler og insektfora, fant han ingenting som lignet.

Derfor kontaktet han den nasjonale insektsamlingen ANIC i Canberra, der ekspertene bekreftet at dette var en helt ny art. Etter at de hadde undersøkt billen, fastslo ANIC at det ikke bare var en ny art, men også en ny slekt.

Dette er altså den hårete trebukken som ble funnet av James Tweed. Foto: Lingzi Zhou / Australian National Insect Collection

I biologien består en slekt av én eller flere arter, ifølge Store norske leksikon.

Det latinske navnet billen fikk er Excastra albopilosa.

– Vi valgte slektsnavnet Excastra som betyr «fra leiren», og for arten landet vi på albopilosa som oversettes som «hvit og hårete», sier Tweed.

94 arter i Norge

Billen tilhører familien «longhorn beetle», som ifølge styreleder i Norsk entomologisk forening, Trude Magnussen, heter «trebukker» på norsk.

– Vi har 94 arter trebukker i Norge, dersom man også regner med de fire som regnes som utdødd. I hele verden finnes det rundt regnet 30.000 arter av trebukker, utdyper styremedlem Per Kristian Solevåg til NRK.

Han forteller at det også i Norge oppdages flere nye insektarter hvert år, hovedsakelig tovinger og veps.

Tror hårene imiterer sopp eller skitt

Insektforsker James Tweed i aksjon. Foto: James Tweed

Så langt vet forskerne ikke hvilken funksjon de hvite hårene har, men hovedteorien er at de skal få insektet til å se ut som det er drept av insektdrepende sopp.

– Dette kan avskrekke rovdyr som fugler fra å spise den. Men før noen kan finne og studere flere eksemplarer, kan vi ikke vite med sikkerhet hvorfor den er så hårete, sier Tweed.

Billekurator ved ANIC, doktor Adam Slipinski, har studert biller i over 40 år, og opplyser til ABC at det er forsket mye på trebukker i Queensland, og at oppdagelsen derfor kom som en stor overraskelse.

Han tror de hvite hårene kan fungere som kamuflasje ved å imitere fugleskitt eller soppinfeksjon.

– Hovedsakelig er punkerlooken for kamuflasje, det er er ganske sikker på, sier han.