– Fordi angrepet går langt tilbake i tid, husker jeg ikke alle detaljer rundt hva som skjedde, svarer Amir Khan Muttaqi unnvikende når NRK spør om angrepet på Serena Hotel for 14 år siden.

Muttaqi er en av Talibans veteraner. Da Taliban styrte forrige gang, mellom 1996 og 2001, var han minister for kultur og informasjon. Siden Talibans maktovertakelse i fjor har han fungert som landets utenriksminister.

NRK påpeker at Taliban tok på seg skylden for angrepet i 2008. Taliban-toppen svarer med et kjent uttrykk på pashto.

– Det er en realitet at man ikke deler ut søtsaker i krig, svarer Muttaqi.

Når vi spør om han har noe å si til familien til journalisten som døde på grunn av Talibans handlinger, er svaret like rundt.

– Vi ber alle journalister holde seg unna områder hvor de kan utsettes for fare.

– Men han bodde på et hotell?

– Jeg er sikker på at dette angrepet ble planlagt for å ramme motstanderne våre, ikke en norsk journalist, sier Muttaqi.

Utenriksministeren møter NRK til intervju kun timer før han og resten av Taliban-følget sent tirsdag kveld skal forlate et vinterkaldt Oslo, etter et besøk Muttaqi betegner som et internasjonalt gjennombrudd.

Dramaet i Kabul

Kaldt var det også i Kabul 14. januar 2008.

Sent på ettermiddagen starter angrepet som skal sette dype spor i historien om den norske engasjementet i Afghanistan.

Serena Hotel regnes som et landemerke i den afghanske hovedstaden. Femstjerners hotellet ligger like ved presidentpalasset og brukes mye av internasjonale delegasjoner på besøk.

Denne dagen er dæverende utenriksminister Jonas Gahr Støre på hotellet for å møte ulike afghanske representanter. Med i følget er norske diplomater og journalister.

Rundt klokken 18.30 lokal tid stormer en gruppe menn i falske politiuniformer mot den store bygningen. De er utstyrt med selvmordsvester og AK-47-geværer.

En istykkersprengt sko lå igjen foran inngangen til Serena Hotel etter at selvmordsbomberen hadde sprengt seg i luften. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

En bil eksploderer utenfor porten. Håndgranater blir kastet mot sikkerhetsvaktene. Nå starter kaoset og marerittet som skal vare i flere timer.

To av angriperne sprenger seg selv i lufta inne på hotellet. En tredje blir skutt av vaktene på hotellet. En fjerde driver klappjakt på de utenlandske gjestene og skyter de han møter.

Skarptrente soldater fra den internasjonale ISAF-styrken tar seg inn på hotellet og får etter hvert kontroll over situasjonen.

Når dramaet endelig er over, er flere nordmenn såret. For den norske diplomaten Bjørn Svenungsen er tilstanden kritisk. Det samme med Dagbladets journalist Carsten Thomassen.

Journalisten Carsten Thomassen evakueres av norske og amerikanske soldater til et tsjekkisk feltsykehus i Kabul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Begge skutt av terroristen i politiuniform, idet de kom ut av heisen på hotellet.

De fraktes til et tsjekkisk feltsykehus av en norsk militærambulanse. Legene klarer å redde livet til Bjørn Svenungsen, men ikke til Carsten Thomassen. Skuddskadene er for omfattende.

Taliban sier angrepet var deres verk.

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre idet han og de norske diplomatene skal evakueres ut fra Serena Hotel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Familien ikke varslet

Denne uken har noen av Talibans fremste menn blitt tatt imot i Oslo.

Enken etter Carsten Thomassen var ikke varslet om besøket. Det samme gjelder flere av de andre som ble såret i angrepet.

Carsten Thomassens familie ble ikke varslet om Taliban kom til Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er en stor belastning for meg og min familie at representanter for de som faktisk skryter av terror og drap på journalister, inkludert Carsten, flys inn i hit med stor oppmerksomhet. For meg er dette en propagandaseier for Taliban, sier Ellen Hofsvang i en kommentar til NRK.

– Det at vi ikke fikk et eneste forhåndsvarsel, som kunne gjort det litt lettere å forholde seg saken, forsterker belastningen, sier Hofsvang.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har beklaget at Hofsvang og andre etterlatte ikke ble informert om at representantene for Taliban skulle komme til Norge.

Torsdag skal de to ha et personlig møte, opplyser Utenriksdepartementet til NRK.

Amir Khan Muttaqi på vei ut av Soria Moria hotell i Oslo for å møte norsk og internasjonal presse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Haqqani-nettverket

Rundt møtebordet i Oslo satt også Anas Haqqani. Han er sønn av avdøde Jalaluddin Haqqani, grunnleggeren av Haqqani-nettverket, som er en del av Taliban.

Nettverket har stått bak noen av de mest brutale angrepene i Afghanistan de siste 20 årene. Analytikere mener det var Haqqanis menn som gjennomførte angrepet mot Serena Hotel.

Anas Haqqani tilhører en av Afghanistans mest fryktede familier. Han er nå en del av Talibans politiske ledelse, som har hatt tilhold i Qatar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den eldre broren til Anas Haqqani, Sirajuddin Haqqani, er fremdeles etterlyst internasjonalt i forbindelse med hotellangrepet.

Norsk-afghanere valgte å anmelde lillebroren for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten da han satte beina på norsk jord.

Foto: FBI / Reuters

Hva er terror?

Når NRK konfronterer den afghanske utenriksministeren med at Oslo-besøket vekker sterke reaksjoner og at mange ser på Taliban som terrorister, ber Muttaqi oss om å definere «terror».

– Dere har sendt hundrevis av selvmordsaksjonister til Kabul, som har tatt livet av uskyldige sivile. Det må vel kalles terror?

– Hvis Norge blir okkupert av en fremmed makt, vil ikke folk her gjøre motstand?

– Vi har stått bak en lovlig motstandskamp for vår frihet, for et islamsk styresett. Folket har støttet oss i denne kampen. Hvis ikke hadde Taliban aldri klart å slå styrker fra over 50 land, sier Muttaqi.

Han holder på at kampen har vært ført mot væpnede fiender. Og at uskyldige bare er blitt drept når «fiendene våre svarte med å bombe sivile som straff for at de ga oss husly».

Riktignok sier han at de angrer på noen av aksjonene.

– De større bilbombene mot samlingssteder har vi fordømt, sier utenriksministeren.

Han mener krigføringen til Talibans vestlige motstandere var verre.

– Våre motstandere brukte klasebomber mot hjemmene til folk. De bombet religiøse skoler, helseklinikker og landsbyer. De fylte fengslene med tusenvis av afghanere. De utførte nattraid. Det var jo de som hadde de største bombene, sier Amir Khan Muttaqi.