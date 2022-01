– Det gjør så vondt. Som om Anders Behring Breivik hadde kommet til et annet land med lik status, sier han.

Medieviter og norsk-afghaner Zahir Athari har i dag levert en politianmeldelse mot en deltager i Taliban-delegasjonen, Anas Haqqani.

Militærkommandanten er leder av Haqqani-nettverket, som er en del av Taliban-bevegelsen.

– Vi har politianmeldt han for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, sier Athari.

Gjennom tre dager skal Taliban møte diplomater fra USA, EU og Norge, samt representanter for sivilsamfunn i Afghanistan.

Nå håper Athari at politiet arresterer Haqqani. Han ber menneskerettighetsorganisasjoner og jurister om hjelp til prosessen.

– Norske myndigheter må stå ved siden av ofrene – det afghanske folk, sier han.

Zahir Athari leverte inn en politianmeldelse av en deltager i Taliban-delegasjonen. Foto: Olav Døvik / NRK

Athari reagerer spesielt på hvordan Haqqani ble tatt imot da han ankom Norge.

– Han og nettverket har stått bak de mest dødelige angrepene mot sivilbefolkningen i Afghanistan siden 2001. Det gjør vondt at han kommer som en respektert gjest her i Norge, istedenfor å bli tatt i håndjern til talebenken i menneskerettighetsdomstolen i Haag, sier han.

Hadde ikke innflytelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til NRK at de ikke hadde innflytelse på hvem Taliban sendte til Norge.

– Vi vet at flere av disse er ettersøkt. Det er derfor de har kommet til Norge på den måten de har kommet, sier hun.

Danmarks utenriksminister har uttalt at han ikke ville hatt et møte med Taliban på den måten Norge har. Huitfeldt ser annerledes på det, og sier at de gjør noe for det internasjonale samfunn.

– Dette er et møte hvor USA, EU, Frankrike, Storbritannia møter Taliban. Men også Taliban må sitte med representanter for første gang, fra kvinneorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner, og diskutere deres krav. Det har vi ikke fått til i andre land enn i Norge, sier utenriksministeren.

Tror ikke det blir rettsprosess

Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit forklarer at anmeldelsen kan føre til en rettsprosess i Norge, men at det da er to spørsmål som oppstår.

– Det første er om norske myndigheter kan straffeforfølge disse forbrytelsene. Det andre er politisk, om norske myndigheter bør foreta en slik straffeforfølgelse akkurat nå, sier Hallestveit til NRK.

Cecilie Hellestveit tror ikke norske myndigheter vil gå videre med anmeldelsen nå. Foto: Erik Hannemann

Forskeren påpeker at Afghanistan befinner seg i en overgangsfase fra en borgerkrig til et etterkrigsregime.

Kan straffeforfølges

Hun forklarer at internasjonale forbrytelser er av en slik karakter at de fleste land i verden kan straffeforfølge dem, selv om de ikke er begått på deres eget territorium.

– Det som er litt spesielt er at Afghanistan er medlem av den internasjonale domstolen i Haag, og den har en prosess på gang for å presse afghanske myndigheter til selv å straffeforfølge de internasjonale forbrytelsene som har blitt begått i Afghanistan, forklarer hun.

Gjennom tre dager skal Taliban møte diplomater fra USA, EU og Norge, samt representanter for sivilsamfunn i Afghanistan. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dermed har Afghanistan «førsterett» til å straffeforfølge afghanere som anklages for å ha begått slike forbrytelser på afghansk jord. Dersom Afghanistan ikke gjør det, kan andre land, sånn som Norge, sette i gang sånne prosesser, sier Hellestveit.

– Så spørsmålet er om det er naturlig at Norge på dette tidspunktet skulle ta opp en slik sak.

Hun sier at det også er viktig å passe på at internasjonale forbrytelser ikke blir misbrukt politisk. Blant annet fordi Afghanistan ennå ikke har et internasjonalt anerkjent regime, tror ikke Hellestveit norske myndigheter vil gå videre med anmeldelsen nå.

– En form for anerkjennelse

Zahir Athari synes dialog med Taliban er viktig, men reagerer på hvordan den gjennomføres. Han mener at en slik invitasjon er en form for anerkjennelse.

– Det å invitere dem på et privatfly til Norge er noe mer enn bare en dialog. Dialogen kunne vært like god om den foregikk i Afghanistan eller Afghanistans naboland, uten å gi Taliban den æren av å komme i et privatfly til Norge, sier Athari.