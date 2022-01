– Vet at Taliban vil bruke Oslo-møtet som PR

I tre dager har en delegasjon fra Taliban møtt diplomater fra USA, EU og Norge på Soria Moria utenfor Oslo.

I tillegg har Taliban-lederne hatt møter med representanter fra ulike deler av det afghanske samfunnet og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi fremstiller møtene i Oslo som et gjennombrudd overfor det internasjonale samfunnet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Taliban takker Norge

Taliban-delegasjonen som landet i Norge lørdag kveld, har bestått av 15 personer.

Den har vært ledet av utenriksminister Amir Khan Muttaqi. På en pressekonferanse mandag fikk Muttawi spørsmål om møtet er en seier for Taliban. Da svarte han:

– Ja, helt klart. Det at Norge tilrettela for at vi kunne komme hit og dele scene med det internasjonale samfunnet, er et stort gjennombrudd.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt står på at det var riktig å invitere Taliban til Norge. Foto: NRK

Visste det ville komme

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier de var forberedt på at Taliban ville fremstille norgesmøtet som en seier.

– De prøver selvfølgelig å spinne dette som et PR-stunt for dem. Vi har ikke noe særlig tro på at det fører fram, sa Anniken Huitfeldt på NRKs Debatten.

Men hun mener at mediedekningen, både nasjonalt og internasjonalt, viser annet bilde.

– Vi har mye mer fokus nå på hvordan kvinner behandles, at jenter ikke får lov til å gå på skole, at aktivister arresteres. Dette betyr at det vestlige samfunnet er samlet i sine krav, og at vi ikke har glemt det afghanske folk, sier Huitfeldt.

Anas Haqqani (t.h.) er nettopp strøket av USAs terrorliste. Han har bånd til Haqqani-nettverket som har stått bak noen av Afghanistans verste terroraksjoner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Anmeldt til Oslo-politiet

Møtene i Norge har møtt både forståelse og kritikk. Noen mener man må snakke med Taliban for å påvirke dem. Andre mener besøket er en hån.

Medieviter og norsk-afghaner Zahir Athari levert søndag en anmeldelse på Anas Haqqani, for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Anas Haqqani var inntil nylig svartelistet av USA, for sine bånd til terrorvirksomhet. Broren Sirajuddin Haqqani er lederen for Haqqani-nettverket.

Nettverket har stått bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan de siste 20 årene, inkludert angrepet på Serena hotell i 2008 hvor daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre befant seg.

– Jeg skjønner at det er en påkjenning, jeg føler det selv, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK om det å se Talibans menn i Oslo.

Utenriksministeren sier det ikke var noe alternativ å nekte Anas Haqqani innreise.

– Det gjelder hele delegasjonen fra Taliban. Dette er terrorister som står bak drap og terror. Det var viktig for oss at vi fikk definere hvem de skulle møte av aktivister i det internasjonale samfunnet, så fikk de forme sin delegasjon, sier Huitfeldt.

Taliban-delegasjonen kom til Oslo lørdag kveld og reiser etter planen hjem tirsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Får ikke møte Huitfeld t

Hennes statssekretær Henrik Thune (Ap) hadde tirsdag kveld samtaler med Taliban på vegne av den norske regjeringen.

Det var ikke aktuelt å møte Taliban-lederne på utenriksministernivå, fordi dette kunne bli sett på som en form for anerkjennelse.

Huitfeldt beskriver møtet mellom Thune og Taliban som «direkte i tonen», hvor statssekretæren hadde med seg tydelig krav:

Utdanni ng for jenter, skolene må åpne for jenter også over 12 år

Humanitær tilgang, folk i hele landet må få tilgang til mat og medisiner

Respekt for menneskerettigheter

– Vi tok også opp kvinneaktivistene som er forsvunnet. Det er tid for Taliban å handle, hvis de ønsker samarbeid med det internasjonale samfunnet, sier Huitfeldt.

Henrik Thune møtte representanter fra afghansk sivilt samfunn i Utenriksdepartementet i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På spørsmål om hun tror Taliban er villige til å endre sin ekstreme teologi og ideologi, svarer Huitfeldt:

– Vi har ganske lang erfaring med at de sier en ting på møter og gjør en annen ting hjemme.

– Jo flere lovnader de kommer med her, jo mer står de til ansvar for når de kommer hjem.

Hun takker de afghanske kvinneaktivistene og menneskerettighetsforkjemperne som har stilt opp og møtt Taliban, og som har utfordret dem på utviklingen i landet.

– For første gang siden maktovertagelsen i fjor, ser vi at Taliban har godtatt å ha en grundig, politisk diskusjon med afghanske kvinneaktivister og meningsbærere.

– La det være klart, vi tror ikke det vil endre situasjonen i Afghanistan gjennom noen dagers samtale i Oslo. Men vi tror det er viktig å opprettholde kanaler som gir oss mulighet til å forsøke å påvirke utviklingen. Og vi fortsette å holde presset oppe.

Tirsdag kveld kom det en felles uttalelse fra Taliban-delegasjonen og de afghanske representantene.

Der heter det at deltakerne på møtet erkjente at forståelse og samarbeid er den eneste løsningen på problemene i Afghanistan. Og at alle afghanere må jobbe sammen for å bedre politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige resultater i landet.

Taliban-delegasjonen kom til Oslo lørdag kveld og reiser etter planen hjem tirsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tre krav til Taliban

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, deltok på samtalene mellom hjelpeorganisasjonene og Taliban. Flyktninghjelpen har 1400 hjelpearbeidere i Afghanistan.

Egeland hadde med seg tre krav:

Full likestilling mellom kvinnelige og mannlige ansatte

Undervisning for jenter på ungdomsskolenivå og oppover

Vi som organisasjon må ha tilgang på minoritetene i landet

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, tror det kan komme gode ting ut av samtalene med Taliban. Foto: Terje Pedersen / NTB

Egeland tror samtalene på Soria Moria kan føre til reell endring.

– Da jeg var i Afghanistan i september, hadde vi ikke operasjonell frihet i mer enn et par provinser. Nå har vi det i 14. Samtidig mener noen av de provinsielle kommandantene at de kan tolke lover slik de vil. Det må det bli en slutt på, sier Egeland til NRK.

Han tolker signalene slik at Taliban vil tillate at jenter kan fortsette på skolen utover barneskolealder.

Han mener sanksjonene som ble innført mot Afghanistan etter at Taliban tok makten i august, har hovedskylden for at landet står overfor en humanitær krise og at disse må lettes på.

