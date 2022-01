Søndag landet en delegasjon med 15 menn fra Taliban på norsk jord. Besøket fra den islamistiske organisasjonen har vakt oppstandelse i det politiske Norge.

I dag møtte den afghanske islamistenes fungerende utenriksminister Amir Khan Muttaqi den norske statssekretæren Henrik Thune (Ap) Taliban, på vegne av regjeringen. Innimellom samtalene fikk NRK et intervju med Muttaqi.

Når NRK konfronterer utenriksministeren med at mange i Norge er sinte fordi en terroristgruppe er invitert til Norge, svarer Muttaqi at han «skulle ønske det fantes en definisjon på terrorisme i verden». Han antyder også at Taliban «kun har kjempet for friheten».

– Dere har sendt hundrevis av selvmordsbombere til Kabul by og sivile har mistet livet. Det er dette de kaller for terrorisme, kontrer NRKs reporter.

– Hvis det kommer styrker fra et annet land og invadere Norge, kommer ikke det norske folket til å kjempe mot dem? svarer Taliban-toppen.

Se deler av intervjuet med Muttaqi her:

Talibans fungerende utenriksminister Amir Khan Muttaqi sier Talibans soldater har fått ordre om å ikke slå noen uten at det har vært en rettsprosess i forkant. Du trenger javascript for å se video. Talibans fungerende utenriksminister Amir Khan Muttaqi sier Talibans soldater har fått ordre om å ikke slå noen uten at det har vært en rettsprosess i forkant.

Avviser at kvinner blir slått

Flere av Talibans samtalepartnere har krevd at jenter i Afghanistan får gå på skole etter 7. klasse. Det er ikke tilfellet i dag.

Under intervjuet viser NRK Muttaqi en video fra sosiale medier av det som skal være Taliban-soldater som slår kvinner som demonstrerer for sine rettigheter i Kabul 8. september i fjor.

Muttaqi hevder først at kvinnene har satt opp kameraer på forhånd og provosert soldatene for å få en reaksjon. Deretter kommer en annen mulig forklaring.

– Når jeg ser bilder av at min soldat går løs på kvinner på denne måten, tviler jeg på om det kan være en av våre. Eller om noen later som de er oss.

– Så du mener deres soldater ikke har slått kvinner?

– Våre soldater har fått ordre om å ikke slå noen uten rettergang. De har ordre om at lovbrytere skal behandles med respekt, tas med til politistasjonen og stilles for retten innen 72 timer. Det er domstolen som skal avgjøre vedkommendes skjebne.

Skjermbilde fra mobilvideo fra Kabul 8. september i fjor. Videoen viser det som skal være Taliban-soldater som slår kvinner som demonstrerer for sine rettigheter.

Fornøyd med turen

Muttaqi gir også uttrykk for at han er fornøyd med turen til Norge, og sier at særlig samtalene med USA har vært gode. Tirsdag kveld forlot de Oslo og reiste tilbake til Kabul.

Taliban tok over makten i Afghanistan i august i fjor, etter at de siste amerikanske styrkene hadde forlatt landet. Muttaqi mener måten maktovertakelsen skjedde på viser at Taliban nå er til å stole på.

Mange er likevel svært kritiske til at den nye regjeringen utelukkende består av menn, og at flere etniske grupper ikke er representert. Muttaqi avviser kritikken.

– Motstanderne deres har ikke fått en eneste posisjon?

– Vis meg i verden ... Når Biden vant valget, gav han et departement til Trumps folk? Hvorfor stilles det slike krav til oss som ikke er vanlig andre steder i verden?

Her er Talibans utenriksminister på vei til Norge, sammen med resten av delegasjonen. Flyet ble betalt for av norske myndigheter. Foto: Utenriksdepartementet i Kabul

«En prestasjon»

Muttaqi uttalte tidligere i uken at møtet i Norge i seg selv har vært «en prestasjon», «fordi man har fått dele scene med verden». Han var også sikker på å få støtte til Afghanistans humanitær-, helse- og utdanningssektor som følge av møtene.

Taliban har de siste dagene hatt samtaler spesialrepresentanter fra USA, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia og EU. I tillegg hadde Taliban et møte med norske humanitære organisasjoner.

Leder i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sa tirsdag at han fikk klare, forpliktende løfter fra Taliban om at jenter skal få undervisning på alle nivåer fra mars av. Egeland sier også at de lover at de vil beskytte minoritetene.

Overfor NRK ønsker ikke Muttaqi å kommentere om det er gitt noen konkrete løfter.

Statsminister Jonas Gahr Støre avviste tirsdag kveld at møtene i Norge er en anerkjennelse av organisasjonen. I en fellesuttalelse lagt ut på regjeringen.no tirsdag kveld heter det at møtet i Norge var en «viktig mulighet til å diskutere presserende spørsmål direkte og legge grunnlaget for videre diskusjoner».

I uttalelsen heter det også at deltagerne på møtet anerkjenner at samarbeid er løsningen på problemene i Afghanistan. Uttalelsen sier ingenting om konkrete forpliktelser eller avtaler.