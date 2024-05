En norsk statsborger skal være skadet i et angrep mot en gruppe utenlandske turister i Afghanistan, melder AFP.

NRK har vært i kontakt med UD som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere saken, men sier de trolig vil komme tilbake med mer informasjon lørdag.

Til nyhetsbyrået AFP opplyser afghanske myndigheter at den norske borgeren skal ha vært en del av et turistfølge med flere utenlandske turister.

Det spanske utenriksdepartementet bekrefter at tre spanske statsborgere er drept. Også en afghaner ble drept da en gruppe væpnede menn skjøt mot dem.

Ifølge afghanske sykehuskilder er en nordmann, en litauer, en australier og en spanjol blant de fire utlendingene som er skadet, men det er ikke bekreftet av andre kilder.

– Overveldet

Etter dødsfallene til de tre spanjolene skriver den spanske statsministeren, Pedro Sanches, på Twitter:

– Jeg er overveldet etter nyheten om drapene av de spanske turistene. Jeg følger situasjonen tett. Jeg ønsker å formidle all min hengivenhet til deres venner og familie.

Ifølge den spanske avisen El pais, har ingen så langt tatt ansvar for angrepet. Avisen skriver at Taliban har tatt avstand fra handlingene.

Hevder fire personer er pågrepet

En talsperson for Taliban, Mufti Abdul Mateen Qani, skriver på Twitter at det har vært et skyteangrep mot en rekke internasjonale turister fredag kveld.

Han skriver at sikkerhetsmyndighetene har begynt etterforskning og at fire personer skal være pågrepet.