Ble angrepet av Taliban – nå beskytter han dem

Livvaktene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) havnet midt i terrorangrepet, da hotellet de og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) bodde på i Kabul ble angrepet av Taliban 14. januar 2008.

Nå er minst en av de samme PST-livvaktene satt til å passe på Taliban-delegasjonen som er i Oslo for å forhandle.

Bilder fra Soria Moria-konferansesenter viser livvakten på jobb da Talibans utenriksminister i går holdt en pressekonferanse.

– Livvakt er en profesjonell enhet som gjennomfører de oppdragene de blir satt til slik at myndighetspersonene de følger skal få gjort sin jobb, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Ut over det ønsker ikke PST å si noe mer om denne saken.

En av livvaktene som var på Serena Hotel i Oslo. Foran han står Talibans delegasjon. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Passer lillebroren til beryktet terror-leder

Lørdag kveld ankom Taliban Norge med privatfly for å delta i samtaler med vesten. Det er første gang siden Taliban tok over makten i august i fjor at de besøker et vestlig land.

Blant representantene til Taliban er Anas Haqqani. Han var inntil nylig svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, men ble fjernet fra listen og er i dag en del av Talibans politiske ledelse i Doha i Qatar.

ETTERSØKT BROR: Anas Haqqani var tidligere svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, men ble fjernet fra listen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men, han er mest kjent for å være lillebroren til en av verdens mest ettersøkte terrorister, Sirajuddin Haqqani. Det var storebror Haqqanis terroristnettverk som sto bak angrepet på Serena hotell i 2008.

Aktivister i Norge har anmeldt lillebror Haqqani til Kripos for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Taliban sin talsmann uttalte tidligere denne uken til NRK at de er svært takknemlige for å besøke Norge.

Delegasjonen til Taliban skal møte og har møtt diplomater fra USA, EU og Norge. De har også møtt representanter fra sivilsamfunnet i Afghanistan. Samtalene skal gå over tre dager.

I samtalene, som har funnet sted på Soria Moria i Oslo, har det blant annet blitt diskutert menneskerettigheter, den økonomiske krisen og kvinners rettigheter.

ETTERSØKT: Sirajuddin Haqqani er storebroren til Anas Haqqani. Haqqani-nettverket sto bak angrepet på Serena Hotel. Foto: FBI / Reuters

Norsk journalist drept i angrepet

I dag skal statssekretær Henrik Thune (Ap) møte delegasjonen, og har lovet å stille «målbare krav».

Det var 14. januar 2008 at Serena hotell i Kabul ble angrepet. To nordmenn ble skutt og hardt skadd under angrepet.

DREPT: Journalist Carsten Thomassen ble drept i angrepet på Serena Hotel. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

En av dem var Dagbladet-journalist Carsten Thomassen, som senere døde av skadene.

I boka «Livvakt – på innsida av PST» av NRK-journalist Simon Solheim forteller flere av de som var til stede om sine opplevelser den kvelden.

En av livvaktene var alene med Støre da han hørte skyting. Han beordret de som deltok i møtet Støre var i ned på bakken. De to andre livvaktene var på hotellrommet da angrepet satte i gang.

De to andre krabbet ut av hotellrom, og ned til borggården utenfor hotellet. Her detonerte en av terroristene en bombe. Sikkerhetsfilmen som var festet på vinduene reddet trolig de to livvaktene.

KONDOLANSE: Jonas Gahr Støre skriver i kondolanseprotokollen til Carsten Thomassen i 2008. Foto: Harald Henden / SCANPIX

Etter å ha lokalisert Støre, fikk lederen for livvaktene beskjed om at UD-ansatt Bjørn Svenungsen var skadd i resepsjonen. Han besluttet å forlate de andre for å finne den skadde nordmannen.

I boka forteller en av dem om kaoset, om blodet og skytehullene i veggene da han kom seg til resepsjonen.

Og om kaoset som rådet etterpå. De fikk bistand av militæret og evakuerte Støre, Svenungsen og den norske delegasjonen.

Den norske militærambulansen dro senere tilbake til hotellet for å hente Thomassen, hvis liv ikke sto til å redde.

Senere ble livvaktenes innsats under det dramatiske angrepet blant annet gjenstand for høring i Stortinget.

Simon Solheim, forfatter av boka «Livvakt – på innsida av PST» er redaksjonsleder i NRK Nyheter.