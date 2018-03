Syria-krigen inne i sitt åttende år: – Verdenssamfunnet har kollapset

Bendik Sørvig har skrevet bok om Syria. Foto: Pressefoto

– Det enkle svaret hadde vært om man hadde respektert våpenhvilen som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, sier Bendik Sørvig på spørsmål om hvordan man skal få en slutt på de pågående kampene i Øst-Ghouta.

Han har skrevet boka «Syria. Den tapte revolusjonen».

Et enstemmig FNs sikkerhetsråd vedtok 24. februar et forslag om 30 dagers våpenhvile i Syria. Få timer etter at den trådte i kraft ble det meldt om nye regimeangrep mot Øst-Ghouta.

Fakta om våpenhviler i Syria Ekspandér faktaboks * April 2012: En våpenhvile framforhandlet av FNs utsending og tidligere generalsekretær Kofi Annan brytes etter få timer. * 26. oktober 2012: En midlertidig våpenhvile i forbindelse med høytiden id al-adha, framforhandlet av Annans etterfølger som FN-utsending, Lakhdar Brahimi, brytes etter få timer. * 27. februar 2016: Russland og USA går sammen om å presse henholdsvis regimet og sentrale opprørsgrupper til å gå med på en våpenhvile. Våpenhvilen bryter definitivt sammen 5. mars, da regimet gjenopptar angrepene på opprørerne øst for Damaskus. I april blir våpenhvilen offisielt gravlagt av begge parter. * 12. september 2016: Russland og USA kunngjør en ny våpenhvile, etter at opprørerne i Aleppo er blitt fullstendig omringet av regjeringsstyrkene. Våpenhvilen blir ikke overholdt og blir offisielt avsluttet av regjeringshæren 19. september. * Juli 2017: Russland kunngjør en våpenhvileavtale med «moderate» opprørere i Øst-Ghouta, men regjeringsstyrkene fortsetter sitt angrep på distriktet. * November 2017: FN-utsending Staffan de Mistura erklærer at regjeringen har gått med på en våpenhvile i området, men kampene fortsetter. * 24. februar 2018: FNs sikkerhetsråd vedtar enstemmig en resolusjon om våpenhvile i Øst-Ghouta men regjeringssidens russiskstøttede offensiv fortsetter. (Kilde: AFP/NTB)

Sørvig mener det hviler et spesielt ansvar på den syriske regjeringen og Russland, som bistår regimet med luftstøtte.

– Så lenge man ikke evner eller har vilje til å presse Russland, og derigjennom regimet, så kan angrepene fortsette ufortrødent videre, sier han.

Syrere går gjennom gatene i den opprørskontrollerte byen Arbin i Øst-Ghouta. Foto: Abdulmonam Eassa / AFP

– Redd menneskeheten

Øst-Ghouta er ett av de siste områdene i Syria som fortsatt er kontrollert av opprørere. Regimet hevdet fredag at de hadde tatt kontroll over 70 prosent av enklaven.

Siden en militæroffensiv ble innledet for en knapp måned siden, har over 1.330 sivile blitt drept i Øst-Ghouta. Hvert femte offer har vært et barn, ifølge observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Jeg vil ikke si redd Ghouta. Jeg vil si redd verdenssamfunnet, redd menneskeheten, sier en lege i det beleirede området, ifølge The Guardian.

Ingenting har endret seg etter våpenhvilen, fortsetter han, fordi «verdenssamfunnet har kollapset».

Sivile som er evakuert fra Øst-Ghouta, samlet ved en skole i regimekontrollerte områder. Foto: Louai Beshara / AFP

– Det er vanskelig å gi ham feil i det. Det internasjonale samfunnet – eller Sikkerhetsrådet, har mislyktes både i å beskytte Syrias sivile, og i forsøkene på å oppnå en bærekraftig politisk løsning. I stedet har det som var en syrisk konflikt langt på vei blitt en internasjonal konflikt, sier Sørvig.

– Sviktet sivilbefolkningen

NUPI-forsker Kjetil Selvik har liten tro på fredssamtalene om Syria. Foto: CMI

Seniorforsker Kjetil Selvik ved NUPI sier han kan skjønne hva legen i det beleirede området mener.

– Når vi ser hvordan sivilbefolkningen i Syria lider i dag, tilsynelatende uten at det får noen konsekvenser eller at noen kommer dem til unnsetning, så har det internasjonale samfunnet sviktet dem, sier han.

Fredssamtaler

Krigen raser også videre i Afrin, ved grensa mot Tyrkia. SOHR anslår at over 200.000 mennesker har flyktet fra det kurdiskdominerte området de tre siste dagene.

Sivile flykter fra byen Afrin i Syria. Foto: George Ourfalian / AFP

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at nesten 500.000 personer er drept og over elleve millioner fordrevet i løpet av krigen, som torsdag gikk inn i sitt åttende år.

Verken Sørvig eller Selvik har stor tro på at de ulike fredssamtalene som har pågått i flere år, skal føre fram.

– Det virker som om når regimet vinner mer terreng, slik de gjør i Øst-Ghouta nå, så får de ikke mer appetitt på noen politisk løsning, sier Selvik, som mener krigen har endret litt form, men at den ikke er inne i noen sluttfase.

– Idlib neste

En tanks tilhørende de syriske regimestyrkene kjører gjennom byen Jisreen i Øst-Ghouta. Regimet hevder de har kontroll over store deler av området, i nærheten av hovedstaden Damaskus. Foto: Stringer / AFP

Mellom 300.000 og 400.000 av innbyggerne i Øst-Ghouta har ikke forlatt området. Syria-kjennerne sammenligner det som skjer der med da Øst-Aleppo falt i desember 2016.

Hvis området nå faller på samme vis, vil Idlib, nordvest i Syria, trolig være det neste målet, tror Sørvig.

– Det er det største av de gjenværende områdene som kontrolleres av opprørerne. Det er noe innbyggerne der har fryktet i ganske lang tid, sier han.