Vil ha evakuering av sivile i Øst-Ghouta: – Krigen er nå på sitt verste

I går ba FNs generalsekretær António Guterres om evakuering av over 1000 mennesker fra Øst-Ghouta.

Statlige medier i Syria melder i dag at 100 sivile, blant dem syke og sårede, skal ha blitt evakuert fra området. En av opprørsgruppene sier at en liten gruppe pasienter har forlatt området etter en avtale med Russland om evakuering, ifølge Reuters.

Samtidig melder tyrkiske militærkilder at de har omringet den kurdiskkontrollerte byen Afrin i Nord-Syria.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har om lag 16.000 sivile på få dager flyktet fra Afrin til distriktene Nubul og Zhara, som kontrolleres av regimevennlige styrker.

– På sitt verste

Syriske regjeringsstyrker trappet opp luftangrepene mot byer og landsbyer i området i februar. Krigen i Syria går nå inn i sitt åttende år, og håpet om et vendepunkt er erstattet av blodige sluttslag, forteller Jan Egeland.

FLYKTNINGHJELPEN: Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland Foto: Martial Trezzini / Ap

– Krigen er på det verste siden det hele begynte, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen til NRK.

– Det er fordi sluttslagene som pågår er så blodige og hensynsløse. Sivilbefolkningen dør i stort antall, og vi mislykkes med å beskytte kvinner, barn og andre uskyldige.

Krigens voldsomme utvikling skyldes en bitterhet mellom de forskjellige partene, mener Egeland.

– Alle hevder at de bekjemper terrorister, og da gjelder ikke lover og regler. Sivilbefolkningen fordrives i enorme antall, og vi når fram med begrenset hjelp, sier han.

Brød koster flere hundre kroner

I en ny rapport videreformidler Redd Barna historier fra barn, deres foreldre og hjelpearbeidere som har oppholdt seg i de såkalte trygge sonene. Dette er områder som FN har opprettet i Syria.

REDD BARNA: Generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er tre millioner barn i Syria som ikke har opplevd annet en krig. Barndommen deres har vært bombet sønder og sammen, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang.

Frykt, sult og en uutholdelig hverdag preger barnas liv i området. Et brød kan koste 16 ganger mer enn det gjorde før krigen, sier Wang.

– Dette tilsvarer 300 til 400 kroner for et brød i Norge. Mange mødre forteller at de må velge hvem av barna som skal få mat den ene dagen, i håp om at de skal skaffe mat til det andre dagen etter, sier Wang.

– En mor har fortalt at datteren hennes får kramper over hele kroppen og besvimer hver gang hun hører et fly. Dette kan skje flere ganger om dagen. Flere av barna har synsforstyrrelser fordi de tilbringer så mye tid under bakken og i bomberom.

FØDT I KRIG: Redd Barna formidler i en ny rapport krigshistorier fra Syriske barn. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

Mislykket krav om våpenhvile

FNs sikkerhetsråd krevde 24. februar at det snarest blir innført en 30 dager lang våpenhvile, men kampene har kun blitt verre.

– Det motsatte har skjedd. Familier må flykte fra aske til ild, og hver gang de kommer til et nytt sted, må de flykte på nytt. Det er totalt mangel på beskyttelse av sivile, sier Wang.

Jan Egeland mener at håpet ligger i en avtale som inkluderer Russland, Iran og Tyrkia.

– Det er først og fremst lokale avtaler mellom menn med våpen og makt vi kommer til å se framover. Eventuelt er det håp om at Russland, Iran og Tyrkia skal møte med FN, og da kan man håpe på en avtale, avslutter han.