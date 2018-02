Enige om midlertidig våpenhvile i Syria

Det var lenge usikkert om forslaget ville gå gjennom eller om Russland ville bruke sin vetorett.

Det var Sverige og Kuwait som tok initiativ til en resolusjon om våpenhvile i Øst-Ghota. Sikkerhetsrådets medlemmer forhandlet i to uker. Flere ganger ble avstemmingen utsatt. Først to timer på overtid lørdag ble det klart at alle landene stemte for våpenhvilen.

Hensikten med den midlertidige våpenhvilen er å gjøre det mulig å frakte inn nødhjelp til det krigsherjede landet, og å evakuere syke og sårede.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog, sa under debatten at FNs lastebiler står klar til å kjøre inn i Øst-Ghouta med humanitær hjelp, og for å evakuere.

Et lite barn får legehjelp etter å ha blitt skadet under et luftangrep mot Øst-Ghota. Over 500 mennesker, inkludert 120 barn, er drept i løpet av sju dager med intense flyangrep mot Øst-Ghouta. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

Skal ha bombet kort tid etter

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOAR) skal krigsfly ha bombet en by i Øst-Ghota kort tid etter at Sikkerhetsrådets medlemmer ble enige om å innføre våpenhvile.

Russland var i utgangspunktet imot å stemme for en resolusjon som gikk imot Syrias president Bashar al-Assad, men ga seg til slutt etter flere endringer i utkastet.

Ifølge den russiske utsendingen kan imidlertid ikke våpenhvilen gjelde umiddelbart, dersom det ikke inngås konkrete avtaler mellom de stridende partene.

– Vi er glade for beslutningen i Sikkerhetsrådet, men et vedtak i New York er ikke nok for sivilbefolkningen som trenger vår hjelp. Nå må kamphandlingene stanse umiddelbart, og vi må få sikker og uhindret tilgang, uten å måtte bruke dager og uker på nye forhandlinger med partene på bakken, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland i en presseutalelse.

Over 500 mennesker, inkludert 120 barn, er drept i løpet av sju dager med intense flyangrep mot Øst-Ghouta. FNs generalsekretær António Guterres har kalt situasjonen «helvete på jord».