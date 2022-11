Sverige: Har funnet sprengstoff ved Nord Stream

Sprengstoffrestene er konstatert etter grundige undersøkelser av Nord Stream-ledningene og av havbunnen rundt. Flere «fremmede gjenstander» ble funnet ved rørkomplekset og hentet opp.

– Under åstedsundersøkelsene som ble gjort på stedet i Østersjøen, ble det gjort omfattende beslag. Området er nøye dokumentert.

– Analyser som er gjort viser rester av sprengstoff på flere av fremmedlegemene som ble funnet, opplyser aktor Mats Ljungqvist i en pressemelding.

Ljungqvist leder den pågående forundersøkelsen av eksplosjonene ved gassrørledningene Nord Stream 1 og 2.

Gassrørledningene går mellom Russland og Tyskland.

26. september ble det registrert to kraftige eksplosjoner på havbunnen i Østersjøen ved målestasjoner i Sverige og Danmark. Deretter fulgte et uvanlig trykkfall før lekkasjer nær den danske øya Bornholm ble oppdaget.

Gassen strømmet ut fra fire hull i de to rørledningen som utgjør Nord Stream 1. På overflaten av Østersjøen kunne man se kraftige bobler.

Det ble påvist hull på de to ledningene som utgjør Nord Stream 1. To av hullene var i svensk farvann, to i dansk.

Fakta om Nord Stream-ledningene Ekspandér faktaboks Nord Stream 1 og 2 er navnet på to gassrørledninger som går mellom Russland og Tyskland via Østersjøen.

Nord Stream 1 består av to rørledninger som åpnet i 2011 og 2012. Den er over 120 mil lang og går fra Vyborg nordvest i Russland til Greifswald nordøst i Tyskland, der den kobles på en tysk oljerørledning.

Den var verdens lengste undersjøiske rørledning da den ble bygd.

Nord Stream 2 er to rørledninger som går parallelt med Nord Stream 1. Den ble bygd mellom 2018 og 2021 for å doble kapasiteten på russisk gasseksport til Europa.

27. september ble det meldt om et uvanlig trykkfall både i Nord Stream 1 og 2, noe som etter hvert viste seg å være resultatet av en eksplosjon på havbunnen ved den danske øya Bornholm dagen før.

Dette resulterte i alt i fire ulike lekkasjer, hvorav to var i svensk økonomisk farvann og de to andre i dansk. Lands økonomiske sone er ikke det samme som territorialfarvann.

Seismiske målinger fra både svenske og danske myndigheter viste at eksplosjoner fant sted på havbunnen i timene før lekkasjene ble oppdaget. Kilde: NTB

50 meter av ledningen borte

De seismiske målingene viste at eksplosjonene skjedde et par timer før lekkasjene ble oppdaget.

Bilder tatt av undervannsdroner av ett av de ødelagte gassrørene viste at minst 50 meter av røret var borte, ifølge den svenske avisen Expressen.

Gasslekasjonen førte til en sky av metangass over Norge og Sverige. Luftforskere uttalte at de aldri hadde sett noe lignende.

To mørke skip passerte stedet

Svenske og danske etterforskere slo raskt fast at det trolig ikke var noe uhell.

Nå beskriver svensk påtalemyndighet hendelsen som grov sabotasje.

Etterforskningen fortsetter, med mål blant annet å finne ut hvem som kan stå bak.

– Det avanserte analysearbeidet fortsetter å kunne trekke sikrere konklusjoner om hendelsen, opplyser Mats Ljungqvist i pressemeldingen.

Dager før eksplosjonen passerte to ukjente skip området der eksplosjonene skjedde.

Skipene hadde slått sporingssystemet AIS som alle større skip er pålagt å bruke. AIS står for automatisk identifikasjonssystem, og når det er slått på kringkaster AIS skipets navn, plassering, reiseretning, hastighet og annen informasjon.

– De hadde radiosignalene og navigasjonssystemen e slått av, derfor er det ikke informasjon om bevegelsene deres.

– De har prøvd å holde posisjonsinformasjon og generell informasjon skjult for verden, sa sjefen for satellittovervåkingsfirmaet SpaceKnow, Jerry Javornicky, til den amerikanske teknologiavisen Wired.

Kompleks etterforskning

SpaceKnow rapporterte sine funn til Nato.

Ifølge den svenske påtalemyndigheten har den foreløpige undersøkelsen vært svært kompleks og omfattende.

Flere land og instanser er involvert i undersøkelsene, men svenskene roser samarbeidet.

Russland avviser innblanding

Russiske myndigheter har anklaget vestlige land for å etterforske Nord Stream-eksplosjonene på en måte som gjør at Russland får skylden.

I dag gav russerne beskjed om at de vil vente med å bestemme seg for om ledningen skal repareres inntil de vet konklusjonen fra etterforskningen.

