En ny analyse gjort av satellittovervåkingsfirmaet SpaceKnow viser at to store skip, med sporingssystemene avslått, dukket opp rundt Nord Stream 1 og 2 i dagene før lekkasjene ble oppdaget, skriver den amerikanske teknologiavisen Wired.

Skipene var store, det ene 130 meter langt og det andre 95.

– Vi har oppdaget noen «mørke skip» – fartøy av en betydelig størrelse, som passerte gjennom dette området, sier Jerry Javornicky, administrerende direktør i SpaceKnow, til avisen.

– De hadde radiosignalene og navigasjonssystemene slått av, derfor er det ikke informasjon om bevegelsene deres. De har prøvd å holde posisjonsinformasjon og generell informasjon skjult for verden, legger han til.

Oppdaget 25 skip totalt

AIS står for automatisk identifikasjonssystem. Store skip er pålagt å installere og bruke AIS. Dette sporingssystemet ble laget for å hjelpe skip med å navigere og unngå mulige kollisjoner med andre fartøy.

Når den er slått på, vil AIS kringkaste et skips navn, plassering, reiseretning, hastighet og annen informasjon.

SpaceKnow gikk gjennom 90 dager med arkiverte satellittbilder fra området og oppdaget 25 store skip som passerte gjennom området i ukene før eksplosjonene, ifølge Javornicky.

Totalt hadde 23 av disse fartøyene AIS slått på. Men to av dem hadde ikke det, og det er disse som passerte området i dagene rett før lekkasjene i gassrørledningene ble oppdaget.

Flere land som etterforsker lekkasjene i gassrørledningene mener Nord Stream 1 og 2 ble rystet av en rekke eksplosjoner. Russland har benektet sin involvering.

Den antatte sabotasjen på rørledningene Nord Stream 1 og 2 ble oppdaget 26. september. Foto: Det danske forsvaret

– Enkel måte å skjule seg på

Det er relativt sjeldent at skip slår av AIS-systemet, sier forsker og høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen Ståle Ulriksen.

Skip som «blir mørke» mistenkes ofte for å være involvert i ulovlig fiske, moderne slaveri, eller at det er snakk om krigsskip.

– Det kan godt være at disse skipene har vært delaktige i å plassere ting der. Noen har jo gjort det, så det kan godt hende at det er disse to fartøyene som har plassert sprengstoff. Men det er vanskelig å vite, sier Ulriksen.

I systemet som overvåker AIS kan man gå langt tilbake i tid og finne ut hvem som er der.

– Når man slår av AIS, er man ikke synlig på kartet. Da må man sees på radaren, på en satellitt, eller av øyne i nærheten. Hvis en vil skjule seg, er dette en enkel måte å gjøre det på, sier Ulriksen.

Hovedlærer i sjømakt Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen. Foto: Sjøkrigsskolen

– Mistenkelig

Det kan vekke mistanke når AIS-systemet er slått av, sier Ulriksen.

– Hvis noen allerede følger deg, er det mistenkelig om AIS-systemet slås av. Det er ikke nødvendigvis bare smart å slå det av, det er lett å få mistanke om at det drives med noe som andre ikke bør se, sier han.

Ulriksen sier det har vært mange observasjoner av russiske forskningsskip, sivile og yachter som har slått av AIS-en.

– Og så har de dukket opp et stykke unna, uten at vi vet hva de har gjort i mellomtiden. Det er gjort en god del slike observasjoner. De har slått av systemet utenfor viktige steder, for eksempel Tjeldbergodden på Nordmøre, der det går ledninger.

Har sendt dataene til Nato

SpaceKnow rapporterte funnene til Nato, som etterforsker hendelsene. Javornicky sier at Nato har bedt selskapet om mer informasjon.

De nye satellittbildene kan forsterke mistanken om sabotasje ytterligere.

Talsperson i Nato, Oana Lungescu, sier til Wired at de ikke kommenterer detaljer rundt kildebruk i etterforskningen, men sier at hendelsen var «en tilsiktet og uansvarlig sabotasjehandling», og at de har økt sin tilstedeværelse i Østersjøen og Nordsjøen.

En ikke navngitt kilde i Nato bekrefter ifølge avisen at Nato har mottatt SpaceKnows data og sa at satellittbildene kan vise seg å være nyttige for etterforskningen.

Fire lekkasjer

I slutten av september ble det oppdaget fire lekkasjer på Nord Stream 1 og 2, begge rørledninger som er bygd for å frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Man mistenkte sabotasje ganske raskt og EU og Nato er blant dem som antar at det dreier seg om det.

Både danske, svenske og tyske myndigheter etterforsker saken. Russere gjør nå egne undersøkelser på Nord Stream-rørledningene.

Russlands forsvarsdepartement har på sin side hevdet at en britisk flåteenhet sto bak eksplosjoner på Nord Stream-gassrørledningene, men har ikke lagt fram bevis.