96 prosent av gassen i de to rørledningene var den kraftige klimagassen metan. Det er gassen i de hvite boblene man ser stiger opp til havoverflaten.

Onsdag morgen satte senior klimaforsker ved Norsk institutt for luftforskning, Stephen Matthew Platt, seg ned for å regne på hvor store utslippene var. Han regnet ut fra målinger fra Birkenes-observatoriet i Agder

Forskeren sier til NRK at han ble overrasket da han regnet på tallene.

– Da jeg begynte å regne på dette onsdag morgen forventet jeg å ikke se noe. Det er veldig ofte man hører om store utslipp, men når man ser på data ser man ikke tegn til det. Men her var det en helt tydelig økning, sier Platt.

Grafen viser tydelig hvordan metankonsentrasjonen i luften i forhold til det normale, går i taket etter eksplosjonene i Østersjøen.

Oppsiktsvekkende tall

Med hjelp fra europeiske ICOS kom Platt frem til at lekkasjene førte til utslipp på rundt 40.000 tonn metan.

– De foreløpige beregningene vi har gjort viser at utslippene tilsvarer dobbelt så mye som de årlige metan-utslippene til olje- og gassindustrien i Norge, sier Platt.

Grafen som viser utslippene av CO₂ går da også rett i været mandag, da utslippene skjedde.

Utslippene tilsvarer en økning av konsentrasjonen av metan i atmosfæren på rundt 20 prosent.

– Det er rekordhøye nivåer, vi har aldri sett noe lignende før i Norge og Sverige, sier Platt.

Ingen akutt fare

Stephen Matthew Platt, som er senior klimaforsker ved Norsk institutt for luftforskning (Nilu). Foto: Nilu

Gasskyen beveger seg med vinden og sprer seg over tid. Platt og kollegene følger den nøye og oppdaterer beregningene.

– Den siste indikasjonen er at gass beveger seg nordover og kan sees over Svalbard om et par dager, sier Platt.

Forskeren understreker likevel at den høye konsentrasjonen av metan ikke utgjør noen akutt fare for folk.

– Dette er ikke farlig for mennesker. Det er ikke en brennbar gass i disse mengdene. Det er klimaeffekten vi snakker om, sier han.

Gasslekkasjen etter eksplosjonen var mandag så kraftig at den var synlig fra verdensrommet. Foto: Planet Labs PBC

20 ganger kraftigere enn CO₂

Som klimagass er metan omtrent 32 ganger så kraftig som CO₂. Men utslippene er mindre og levetiden i atmosfæren kortere.

Klimagassen metan (CH₄) Ekspandér faktaboks Metan dannes etter nedbrytning av visse typer organisk materialer, der oksygentilførselen er lav. Den kalles også sumpgass og gruvegass.

Hovedkildene til metangass er landbruket, produksjon av kjøtt, olje, gass og kull, og organisk avfall som råtner.

Over en hundreårsperiode har metan ca. 32 ganger så stor oppvarmingseffekt i atmosfæren som CO₂.

Samtidig brytes metan ned mye fortere enn karbondioksid. CO₂ kan ta flere hundre år, mens metan brytes ned i løpet av omkring 12 år.

Det betyr at dersom vi klarer å kutte i metanutslippene vil vi se effekten ganske fort.

Samtidig betyr det at hvis metanutslippene øker er den oppvarmende effekten også relativt rask.

Mellom 50 og 65 prosent av alle metanutslipp kommer fra menneskelig aktivitet.

Før den industrielle revolusjonen rundt år 1750 lå metannivåene i atmosfæren på rundt 700 parts per billion (ppb). Etter det begynte nivåene å stige. Kilde: Nilu/Miljødirektoratet

– Hvis man regner effekten over 100 år, sier man gjerne at metan er 20 ganger kraftigere enn CO₂, sier Bjørn Samset. Han er klimaforsker ved klimastiftelsen Cicero.

Fordi det slippes ut langt mer CO₂, er det likevel den største trusselen mot klimaet.

Men internasjonalt har det vært mye oppmerksomhet rundt metan det siste året.

Det skyldes at å redusere metan-utslippene, er den raskeste måten til å bremse global oppvarming.

– Siden metan er så potent, er det viktig å få ned metanutslippene på kort sikt for at ikke jorden skal blir varmere så fort som den blir, sier Samset.

Bilde tatt av den svenske kystvakten viser hvordan gassen kommer opp av havet etter en av eksplosjonene. Foto: Svenske kystvakten / AP

Bare en liten brøkdel av utslippene

Selv om utslippene fra rørledningene har økt konsentrasjonen over Skandinavia, mener Samset at de betyr lite i klimasammenheng.

Han viser til at fra energiproduksjon og fra landbruk slipper vi ut nærmere 1 million tonn metan per dag.

– Det er klart at 40.000 tonn er veldig mye og det er et unødvendig utslipp som kommer på toppen av alle de andre. Men i forhold til alle aktivitetene våre blir det ikke et veldig stort tillegg, sier Bjørn Samset.