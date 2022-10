Expressen: Minst 50 meter av Nord Stream 1 er borte

En innledende etterforsking av skadene på gassrørene Nord Stream 1 og 2 viser at lekkasjene i september ble forårsaket av «kraftige eksplosjoner».

Det skriver Københavns politi i en pressemelding.

Samtidig har svenske Expressen tatt bilder av et av de ødelagte gassrørene i samarbeid med en norsk ekspert på fotografering med undervannsdroner.

Bildene viser at minst 50 meter av gassrøret Nord Stream 1 er borte, ifølge avisen.

Etter eksplosjonene i september kunne man se opp til 100 meter brede gassbobler på overflaten. Foto: Danske forsvaret / NTB

Tatt etter undersøkelser

Havområdet i svensk økonomisk sone i Østersjøen der en del av Nord Stream 1 ligger på sjøbunnen, er ikke lenger sperret av.

Der har eksperter avsluttet sine tekniske undersøkelser av gassrøret.

Hvordan disse undersøkelsene har påvirket røret og omgivelsene på sjøbunnen er uklart, skriver Expressen.

Noen deler av gassrøret har skarpe kanter, på andre steder er metallet kraftig deformert, skriver avisen.

Expressen har tatt bildene av Nord Stream 1 ved å reise ut i Østersjøen med egen båt, for så å senke ned en undervannsdrone.

Eksplosjonene ved de to gassrørene skjedde øst for den danske øya Bornholm i Østersjøen. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Mange spørsmål

Eksplosjonene i september ved de to gassrørene mellom Russland og Tyskland i Østersjøen har ført til mange ubesvarte spørsmål.

Myndighetene i flere land sa etter eksplosjonene at ødeleggelsene skyldtes en bevisst handling.

Flere har pekt på Russland, som avviser at de har hatt noe med eksplosjonene å gjøre.

På bildene Expressen har tatt kan man se forvridde stålrester av gassrøret og bøyd armeringsjern.

Man kan også se et «gapende hull» i røret, skriver avisen.

Leverte russisk gass

Russland har sendt russisk gass gjennom Nord Stream 1 til det europeiske markedet etter at gassrøret ble åpnet i 2011.

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar ble eksporten av gass til Europa gjennom Nord Stream 1 begrenset.

Sent i august annonserte russiske Gazprom at de ville gjennomføre et tre dagers planlagt vedlikehold på gassrøret.

Senere utsatte de åpningen av gassrøret igjen.

Professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik sa da til NRK at det kunne oppfattes som at Russland bruker gassen som et politisk våpen.

Russland har tidligere avvist at de bruker gass som et økonomisk våpen eller for å manipulere markedet, skriver Reuters.

Både Sverige, Danmark og Tyskland har startet egne etterforskninger av den mistenkte sabotasjen på Nord Stream 1 og 2.

Hør mer om saken i NRKs nyhetspodkast «Oppdatert» fra 5. oktober