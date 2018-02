Svensk astronaut: – Derfor er dette stort

Klokken 21.45 norsk tid ble verdens største rakett skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida.

– Dette åpner for flere muligheter til å ferdes i rommet og gjør det mye billigere å reise i fremtiden, forteller den svenske astronauten Christer Fuglesang til NRK.

– Musk kommer til å sende mennesker til Mars

Det er SpaceX-sjef Elon Musk som står bak Falcon Heavy-raketten. Mange amerikanere har troen på at Musk, som også var med å starte selskapet Tesla, skal lede USA inn i en ny romfarts-æra.

Selv var han svært forsiktig i sine uttalelser før oppskytningen.

– Jeg går rundt og tror at vi har to tredelers mulighet for suksess, men i realiteten er det bare femti prosent, sa Elon Musk til ArsTechnica i går kveld.

Se landingen her:



To førstetrinn lander i Florida Du trenger javascript for å se video.

Men dagens oppskytning har så langt vært svært vellykket.

– Hva er det som er så stort med denne oppskytningen?

– Dette er et stort steg videre i romfartshistorien, – å sende så store saker opp i rommet og å utvikle teknologi som gjør det smartere å lande på Mars. Jeg tror det er store sjanser for at Elon Musk kommer til å sende mennesker til Mars, forteller Fuglesang.

Han er imponert over gjennomføringsevnen til Musk.

HEFTIG: Den svenske astronauten Christer Fuglesang tror den vellykkede landingen er et skritt nærmere at mennesker kan reise til Mars. Foto: Stefan Jerrevång / NTB scanpix

Les også: Tesla-gründer vil sende to passasjerer til månen i 2018

Sveriges første og eneste astronaut

Klokka 20.47 den 9. desember 2006 lokal tid ble Fuglesang den første svensken i rommet, etter en vellykket oppskytning fra Cape Canaveral i Florida.

– Å være vektløs er en spesiell følelse, det er morsomt å snurre og flyte rundt, men det er jo også upraktisk med tanke på å drikke et glass vann, eller dekke på bordet, svarer Fuglesang på spørsmålet om hvordan det egentlig er å bo i verdensrommet.

Astronaut Christer Fuglesang har vært i rommet flere ganger, han tror dagens oppskytning er et steg i retning å sende mennesker til Mars. Foto: Nasa / Reuters

Den kjente astronauten tror fremtidige romstasjoner også kan bidra til fred mellom nasjoner.

– En romstasjon kan absolutt ses på som et fredsprosjekt. USA og Russland hadde et godt samarbeid om sin romstasjon. Til tross for tilbakegang i forholdet de siste ti årene, har det gått veldig fint på romstasjonen. Der har det ikke vært noen problemer, sier Fuglesang.

En Tesla i bane rundt jorden

Tirsdagens oppskytningen er en demonstrasjon på at raketten fungerer. Det er derfor ingen betalende kunder som skal ha med seg en nyttelast.

Likevel må massen av en slik last være med. Denne gangen er det sportsbilen til Elon Musk, en rød Tesla Roadster, som er på vei opp i rommet.

BILEN TIL MUSK: Slik ser nyttelasten ut. Det er en Tesla, med en dukke bak rattet. Målet er banen til planeten Mars. Foto: SpaceX

Bak rattet sitter en dukke kledd i romdrakt som i løpet av natten vil bli sendt i bane mellom banen til jorden og banen til Mars.

I bagasjen skal det være et håndkle, og på stereoanlegget spilles «Space Oddity» av David Bowie.

Se hele NRKs rakettsending her: