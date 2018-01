Det som skjedde i Florida i kveld, blir regnet som en teknologisk bragd.

Å sette i gang 27 ekstremt energirike hendelser samtidig er forbundet med stor risiko.

Det fikk raketten med flest motorer erfare. Det gikk aldri bra med N1, raketten som Sovjetunionen skulle bruke til å slå amerikanerne i kappløpet mot månen.

Den hadde 30 motorer i det første trinnet. Motorer som hadde det med å eksplodere.

Ble holdt fast

Testen skjedde på bakken. Senere skal raketten skytes ut i rommet. Raketten har en skyvekraft som med god margin er større en noen annen rakett på planeten.

For tilskuerne som hadde samlet seg noen kilometer fra startrampen ved Kennedy Space Center i Florida, ble det et imponerende skue klokken 18:30 norsk tid i dag.

Falcon Heavy

Raketten er noe grunnleggeren av SpaceX, Elon Musk, først trodde var enkelt å få til.

– Det var jo bare å koble sammen tre av våre eksisterende raketter og så trykke på start. Hvor vanskelig kan det være?, sa Elon Musk under en konferanse i Washington, D.C. 19. juli i fjor.

– Det viste seg at alt ble endret. Belastningene, vibrasjonene, lydsjokket og aerodynamikken ble helt forskjellig. Vi måtte gjennomføre vesentlige endringer av raketten som står i midten, forklarte Musk.

Veldig stor risiko

Da Musk fortalte om utfordringene, hadde den første oppskytningen av raketten vært utsatt en rekke ganger. Målet i juli, var å få det til innen utgangen av året.

Målet nå, er i følge Musk, å gjennomføre oppskytningen om en uke.

Det som er et problem for romfartsmyndighetene, er at raketten kan eksplodere på startrampen.

Det er den historiske startrampen 39A ved romfartssenteret som raketten bruker. Det er fra denne rampen Apollo 11 reiste av gårde til månen i 1969.

Regner med eksplosjon

Det er den eneste startrampen i USA som kan brukes på bemannede ferder.

Blir den slått ut, så kan det føre til store forsinkelser i det amerikanske romfartsprogrammet.

– Jeg må innrømme at det kan gå veldig galt med Falcon Heavy, sa Elon Musk i fjor.

– Jeg vil faktisk se på en eksplosjon som ikke samtidig rammer utskytningsrampen som en seier.

SKAL UT I ROMMET: Dette er bilen til Elon Musk. Den er plassert inne i lastebeskyttelsen som skal på toppen av raketten Falcon Heavy. Foto: SpaceX

Bilen til Elon Musk

Ingeniørene i SpaceX vil nå gå gjennom den store mengden informasjon de samlet inn under kveldens test.

Finner de ikke noen store feil, så vil neste skritt være å skyte opp raketten.

Det vil være en såkalt demonstrasjonsoppskytning, og raketten vil ikke ha noen nyttelast fra betalende kunder.

Massen av en slik nyttelast må likevel være i raketten. Vanligvis er dette et stort stykke metall eller en tank full av vann.

Elon Musk signaliserte tidlig at han ville gjøre noe annerledes.

– Jeg håper at nyttelasten blir noe totalt tåpelig, har Musk sagt.

Det som skal være på toppen av raketten når den skytes opp, er en rød Tesla Roadster.

Den elektriske sportsbilen til Elon Musk skal ut i en bane som går mellom banen til jorden og banen til Mars.

– På stereoanlegget i bilen skal vi spille «Space Oddity» av David Bowie, har Musk fortalt på Twitter.