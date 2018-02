Vellykket Falcon Heavy-oppskytning

21.45 norsk tid ble verdens største rakett skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida.

Forventningene var skyhøye blant tusenvis av skuelystne amerikanere som hadde benket seg langs den vesle landstripen ut mot Kennedy Space Center for å se oppskytingen av Falcon Heavy.

– Nå kan vi ta skrittet videre

– Dette er et nytt skritt for fremtidig romfart, det er også et skritt for å gå ut av jorden-månen systemet, sier Bo Andersen, direktør i Norsk Romsenter til NRK.

– Hvorfor er dette viktig?

– Dette er en så stor rakett at man kan skyte opp kjempestore satellitter med den. Her har vi fått demonstrert at vi kan ta skrittet videre, sier Andersen.

Nesten skyfri himmel og 25 grader i Florida, likevel var oppskytningen forsinket i over to timer på grunn av vind i 45 000 fot.

SpaceX-sjef Elon Musk, som står bak Falcon Heavy-raketten, har i lengre tid vært svært forsiktig i sine uttalelser om oppskytningen, og understreket at det kan gå galt – at den kan eksplodere.

– Jeg går rundt og tror at vi har to tredelers mulighet for suksess, men i realiteten er det bare femti prosent, sa Elon Musk til ArsTechnica i går kveld.

SPENT: Mannen bak oppskytningen, Elon Musk, har tidligere sagt at det i realiteten bare var 50 prosent sjanse for at dagens oppskytning skulle gå bra. Foto: NRK

– Aldri sett noe lignende

Det var jubel på stranden der folk hadde samlet seg for å se på raketten som fløy over hodene deres.

– Jeg synes det var veldig artig å få se dette. Jeg har aldri sett noe lignende, jeg må si at jeg er veldig imponert over hva Musk har fått til så langt. Jeg heier på han, forteller norske Sindre Vik som er i Florida for å se oppskytningen.

– Jeg tror virkelig dette kan være starten for at også vanlige passasjerer kan dra ut i verdensrommet,- det ville vært fantastisk, forteller Al Krudoff til NRK.

NY ÆRA: Al Krudoff tror dagens oppskytning kan være startskuddet for passasjerer i verdensrommet.

– Ville du tatt en tur dersom det ble mulig?

– Nei, jeg skal nok sitte her og se på. Men det finnes jo andre mer eventyrlystne, ler han.

Tatt fri fra jobben

Mange av de oppmøtte har tatt seg fri fra jobben, og noen barn har droppet skolen i dag. For selv om oppskytinger av raketter ikke er så uvanlig for folk som bor i området, så er Falcon Heavy en milepæl:

– Jeg tror vi er nærmere 100.000 som har tatt turen for å se på, sier Tom Gilmore, til NRK.

VIL FØLE RAKETTEN: Tom Gilmore og kona Linda Gilmore gleder seg til å se og høre oppskytningen.

Sammen med kona Linda Gilmore har han kjørt i 40 miles for å kunne se, føle og høre oppskytningen av verdens største rakett.

– Jeg håper virkelig det blir en suksess, men dersom den eksploderer kjenner vi vel det også, sier Linda Gilmore til NRK.

Men uansett om dette blir en suksess i dag eller ikke – de fleste her har troen på at Elon Musk og SpaceX skal lede USA inn i en ny romfarts-æra. Slik han har gjort med den elektriske bilen Tesla:

– Vi er Tesla-eiere, vi har modellen S- en av de originale fra Florida og venter nå på den nye modellen om seks uker. Vi er alltid her for å se romskipslanseringene, og vi håper på en veldig suksessfull lansering i dag, sier Anette Pavlesen.

ELSKER RAKETTER: Anette Pavlesen drar alltid til Florida for å se lanseringer av nye romskip.

Verdens kraftigste rakett testet for første gang

Lastet med en Tesla og en dukke

Oppskytningen er en demonstrasjon på at raketten fungerer. Det er derfor ingen betalende kunder som skal ha med seg en nyttelast.

Likevel må massen av en slik last være med. Denne gangen er det sportsbilen til Elon Musk, en rød Tesla Roadster, som skal opp i rommet, eller demonteres meget hurtig.

Tidslinje for ferden Ekspandér faktaboks Oppskytningsvinduet er fra 19:30 norsk tid, til klokken 22:00 norsk tid.

Det normale for SpaceX, er at oppskytningen skjer det sekundet vinduet åpner seg.

00:00 27 Merlin-motorer tennes

01:06 Raketten møter mest luftmotand

02:29 To av de første trinnene slutter å fyre

02:33 De to trinnene skilles vekk fra raketten

02:50 De to trinnene begynner å bremse

03:04 Det midtre førstetrinnet slutter å fyre

03:07 Det midtre førstetrinnet skilles vekk

03:15 Det andre trinnet begynner første avfyring

03:24 De midtre førstetrinnet begynner nedbremsing

07:58 To førstetrinn lander i Florida

08:19 Det midtre førstetrinnet lander i Atlanterhavet

08:31 Det øvre trinnet avslutter første avfyring

28:22 Det øvre trinnet begynner andre avfyring

Omtrent seks timer senere gjennomføres siste avfyring. Bilen til Musk sendes ut i en bane som går mellom banen til jorden og banen til Mars.

Artikkelen fortsetter under bildet

BILEN TIL MUSK: Slik ser nyttelasten ut. Det er en Tesla, med en dukke bak rattet. Målet er banen til planeten Mars. Foto: SpaceX

Bak rattet sitter en dukke kledd i romdrakt. I bagasjen skal det være et håndkle, og på stereoanlegget spilles «Space Oddity» av David Bowie.

Raketten består av tre vanlige Falcon 9 raketter som er koblet sammen. På toppen er det et vanlig øvre trinn, og en nyttelast.

– De nedre trinnene beveger mye på seg. Det som kan skje er at de beveger seg så mye at de treffer hverandre. Det er det jeg er mest redd for, sier Musk.

Det mest sannsynlige tidspunktet for en eksplosjon, var ett minutt og seks sekunder etter start. Da nådde raketten mest luftmotstand.

Dersom den hadde sprengt ville det vært som en bombe tilsvarende 210 tonn med eksplosiver.

