Strenge smitteverntiltak innføres i Frankrike

– Franskmenn kan bare få lov til å forlate huset for innkjøp av mat og reise til jobb, sa statsminister Jean Castex på en pressekonferanse torsdag.

Frannske myndigheter ga ordre om å stenge ned store deler av samfunnet for å dempe smittetrykket.

Fra midnatt natt til fredag vil det blant annet ikke være lov til:

Å reise innenlands

Besøke venner eller familie

Det blir kun lov å trene ute én time, men du kan ikke bevege deg mer enn én kilometer bort fra hjemmet ditt.

Det blir lov til å forlate hjemmet for å handle mat og å reise til jobb hvis den ikke kan utføres hjemmefra. De som har medisinske eller familierelaterte årsaker vil kunne få unntak fra regelen.

Personer som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra, kan få tillatelse til å gå fysisk på jobb fra arbeidsgiveren. I tillegg vil skoler fortsatt holds åpne.

Nær 50.000 smittet torsdag

Macron frykter at andre smittebølgen kan bli verre enn den første.

– Viruset sprer seg raskere enn vi var forberedt på. Vi har ikke håndtert situasjonen så godt som vi burde ha gjort, sa Frankrikes president, Emmanuel Macron, onsdag.

De nye landsomfattende tiltakene skal i utgangspunktet vare frem til 1. desember.

Myndighetene vil gjøre en ny vurdering om 15 dager. Om situasjonen har blitt bedre, vil butikker kunne gjenåpnes.

Torsdag ble det rapportert 47.637 nye bekreftede smittetilfeller av koronaviruset siste døgn i Frankrike. Onsdag ble det registrert 36.437 tilfeller.

WHO: – Siste utvei

Nasjonale nedstengingstiltak bør betraktes som en redningsplanke under pandemien, ifølge WHO Europa, som påpeker at kontinentet igjen er koronaens episenter.

– Omfattende nedstenging av samfunnet vil «dempe smittespredning i befolkningen og gi helsevesenet sårt tiltrengt rom for å ta igjen det tapte og trappe opp», påpeker WHOs Europa-direktør Hans Kluge.

Slike tiltak medfører enorme kostnader, sier Kluge. Han viser til svekket psykisk helse, økt vold i hjemmet og økonomiske følger.

– Gitt disse realitetene, betrakter vi nasjonale nedstengninger som et siste utvei-alternativ fordi de omgår den fortsatt eksisterende muligheten til å få alle med på grunnleggende og effektive tiltak, sier Kluge.