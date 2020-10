Nå innføres de strengeste koronatiltakene i Oslo siden nedstengningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Byrådsleder Raymond Johansen har innført nye tiltak som trer i kraft torsdag. Foto: Anders Fehn / NRK

Byrådsleder Raymond Johansen strammer grepet i Oslo som følge av at smitten øker.

Det var ved midnatt registrert 19.068 smittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Døgnøkningen på 403 er den nest høyeste under pandemien.

I Oslo er det registrert 102 smittede siste døgn, og hovedstaden står for en tredjedel av de registrerte smittetilfellene i Norge. Derfor innfører nå også Oslo de strengeste tiltakene siden nedstengningen i våres.

Tiltakene ble kjent mandag og trådte i kraft torsdag klokken 12.

Har du tips om koronatiltak som er vanskelig å gjennomføre i hverdagen? Ta kontakt med NRKs reporter her.

Folk i Oslo har den siste tiden blitt vant med å bruke munnbind i kollektivtrafikken. Nå strammes det ytterligere inn, og munnbind er påbudt alle steder hvor det ikke er mulig å overholde 1-metersregelen. Foto: Heiko Junge / NTB

Her er de nye tiltakene i Oslo:

Munnbind

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Hjemmekontor

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er mulig.

Kontakt med andre

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Serveringssteder

Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner, der man ikke sitter ved et bord.

Les også: Strenge tiltak selv om kun to koronatilfeller kan spores til utelivsbransjen i Oslo

Arrangementer

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Samtidig videreføres tidligere tiltak i Oslo.

Disse tiltakene fortsetter Ekspandér faktaboks Følgende smittevernstiltak videreføres: Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.

Skjenkestopp fra klokken 24.00.

Begrensninger i breddeidrett for voksne.

Maks 200 personer kan være tilstede på utendørs arrangementer.

Nye tiltak i Bergen trådte i kraft i natt

De nye koronatiltakene i Bergen trådte i kraft i natt, og flere av de nye tiltakene omhandler serveringssteder.

Et av tiltakene er at utesteder ikke må ha et lydnivå som er høyere enn at gjester kan holde en samtale på én meters avstand.

Videre stilles det krav til at folk må bruke munnbind når de ikke sitter ved et bord på restaurantene, hvis de ikke kan holde én meter avstand.