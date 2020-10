Sverige strammer inn i Stockholm – må unngå kjøpesentre og fester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Også i Sverige har smitten økt kraftig den siste tiden. I likhet med Norge, varsler derfor helsemyndighetene i Sverige nye og strengere tiltak.

I Sverige er det først og fremst innbyggerne i regionene Stockholm, Västra Götaland og Östergötland som rammes av tiltakene.

Her blir man nå bedt om å følge disse rådene:

Ikke oppholde seg innendørs på offentlige steder som kjøpesentre, museer, biblioteker, basseng og treningssenter.

Innbyggerne bes om å ikke ha fysisk kontakt med andre enn de man bor sammen med.

Folk blir også oppfordret til å avstå fra å delta i sosiale arrangementer som middager og fester.

– Jeg fikk nettopp vite om dette, og det høres kjedelig ut. Men det behøves vel, sier Ruben Bergengren i Stockholm til SVT, som har spurt svenskene hva de mener om tiltakene.

Ruben Bergengren (t.v.) i Stockholm tror de nye tiltakene er nødvendige. Foto: Skjermdump: SVT

Rådene gjelder også for arrangementer som konserter og idrettsarrangementer.

– Mange bryr seg ikke om det (de nye rådene). Jeg forsøker å tenke på meg selv i stedet, sier Toi Sahlman, som bruker munnbind når han er ute og går på gaten.

– Jeg vil ikke smitte andre, forteller han.

Økende smittespredning

I løpet av det siste døgnet var antallet nye registrerte smittetilfeller i landet 2.820, det høyeste tallet så langt i Sverige.

Statsepidemiolog Anders Tegnell fortalte at det er klare tegn på at smittespredningen øker i Sverige under en pressekonferanse torsdag.

– Vi begynner å nærme oss grensen for hva samfunnet kan håndtere, sa han, ifølge SVT.

– Andelen positive tester har økt fra mellom tre og fire prosent, til fem prosent. Dette indikerer at vi har en økende smittespredning, sier Tegnell, som ifølge Aftonbladet truer med å stenge deler av kollektivtrafikken om ikke tiltakene har den effekten man ønsker.

– Det kan bli nødvendig å stenge deler av offentlig transport og visse virksomheter, forteller han.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier det er tegn på at smittespredningen øker i Sverige. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Vi må endre atferden vår

Maria Rotzén Östlund, som er fungerende smittevernlege i Stockholm-regionen, er bekymret over utviklingen.

– Vi har hatt en økning på 80 prosent for den uken som nettopp er avsluttet, sier hun.

– Situasjonen er alvorlig. Vi må skjønne at vi må endre atferden vår slik at vi ikke får samme tilstander på sykehusene som vi hadde i mars-april. Det beste vi kan gjøre er å holde fysisk avstand, sier Östlund.

Ifølge Östlund er helsearbeiderne fortsatt utslitte etter den første bølgen av pandemien.

– Vi ønsker ikke å havne der vi var i fjor vår, sier hun.

Torsdag ble det meldt om sju nye koronadødsfall i Sverige. Antall døde er dermed 5.934. Over 121.000 personer har blitt bekreftet smittet med viruset i landet.

Anders Tegnell vil imidlertid ikke gjennomføre nasjonale tiltak på nåværende tidspunkt.

– Vi mener det er riktig å jobbe på denne måten, altså å legge ekstra press i regionene der behovet er størst. Men vi får evaluere det etterpå, sier han.

