Sønnen til Netanyahu med slibrige kommentarer om kvinner

Israels statsminister Benjamin Netanyahu står overfor nok en skandale, etter at et lydopptak av sønnen Yair ble kringkastet på landets radiokanal Channel 2 tirsdag.

I opptakene, som ble gjort i 2015, hører man 26-åringen snakke med kompisene sine etter en fuktig kveld på byen, der han blant annet kommer med nedsettende kommentarer om kvinnelige strippere og servitører, ifølge Washington Post.

Kommentar om farens gassavtale

«Apropos prostituerte, hva er åpent på denne tiden av døgnet?» Skal være et av spørsmålene han stiller i opptaket, før han legger til: «Det er mulig servitørene der er med på leken».

Det er likevel Netanyahus kommentar om en kontroversiell gassavtale presset gjennom av hans far, som har utløst størst raseri blant den israelske befolkningen.

Han peker på hvordan avtalen var svært fordelaktig for kompisens far, den velstående oljebaronen Kobi Maimon.

«Min far hjalp din far med 20 milliarder dollar, og du klager til meg over 400 shekels (940 NOK)», sier han, og refererer til penger han hadde lånt av kompisen til å kjøpe strippere.

Statsministeren selv hevder sønnen ikke har noen kjennskap til gassavtalen, og avviser at han har noen relasjon til Maimon.

– Et bortskjemt barn

Yair skal ha kommet med en offentlig unnskyldning, der han hevder kommentarene ikke representerer de verdiene han står for og at de var gjort under påvirkning av alkohol.

En skribent i den Tel Aviv-baserte avisen Yedioth Ahronoth, Sima Kadmom, sier at opptakene viser hva slags person den yngre Netanyahu er.

– En 26-åring som ikke jobber og lever på statlige inntekter. En ung mann som 24 timer i døgnet følges av en stor gruppe av livvakter som koster det israelske folket millioner. Og han oppfører seg som et bortskjemt barn, sier hun ifølge Washington Post.

Parlamentsmedlemmer fra opposisjonen har kalt det skammelig at statlige utgifter blir brukt til å støtte en livsstil som utnytter kvinner, og har bedt påtalemyndigheten om å undersøke Yairs behov for livvakter.

Kaller opptakene sladder

Statsministeren har gått hardt ut mot mediene etter kringkastingen av lydopptakene, og kaller det hele en heksejakt.

– Vi har ikke til hensikt å bry oss om dette billige og ondsinnede sladderen som kommer fra enkle vitser gjort etter en fuktig kveld på byen, som ikke reflekterer Yairs posisjon og ble tatt ut av kontekst, står det skrevet i en offentlig uttalelse fra familien.

Benjamin Netanyahu er allerede under sterkt press etter flere anklager om korrupsjon og bedrageri.

I desember tok tusenvis av israelere til gata for å protestere mot den korrupsjonsanklagede statsministeren Benjamin Netanyahu. Demonstrasjonene fortsetter også utover på nyåret. Foto: Amir Cohen / Reuters

Han er blant annet anklaget for å ha mottatt sigaretter og sprit til en verdi av 100.000 dollar fra en Hollywood-produsent, i bytte mot å presse USAs utenriksdepartement i en enkeltsak om utstedelse av visa.