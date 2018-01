Norsk hjelpearbeider utestengt fra Israel

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at Liv Snesrud, som tidligere var organisasjonens landrepresentant i Palestina, ble hindret i å reise inn i Israel lørdag ettermiddag.

Den israelske avisa Haaretz skriver at hjelpearbeideren i flere år har vært bosatt i Israel, men at hun søndag ble hindre i å reise inn igjen i landet etter en reise.

En talsmann for israelske immigrasjonsmyndigheter, Sabine Hadad, hevder at den norske kvinnen tidligere har oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med utstedelse av visum til andre hjelpearbeidere.

20 organisasjoner nektet innreise

Søndag ble det kjent at den norske Palestinakomiteen står på en liste over 20 organisasjoner som nektes innreise til Israel fordi de skal ha oppfordret til boikott av landet.

– Vi vil sterkt bestride anklager om at vår medarbeider gjennom sitt arbeid har lagt til rette for ulovlig innvandring til Israel, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp i en uttalelse.

Søreide begynte sitt besøk i Israel og Palestina søndag, da hun møtte statsminister Benjamin Netanyahu. Samme dag ble det kjent at den norske Palestinakomiteen står på en liste over 20 organisasjoner som nektes innreise til Israel fordi de skal ha oppfordret til boikott av landet.

Kritiserer Israels svartelisting

– Det er svært uheldig at nordmenn som kommer for å følge opp ulike programmer og bistandsprosjekter har blitt eller kan risikere å bli nektet innreise til Israel, skriver hun i en epost til NTB mandag.

Søreide sier hun er overrasket over det israelerne gjør.

– Vi vil fortsette, sammen med andre berørte land, å ta opp vår kritikk av denne praksisen med israelske myndigheter. Vi kommer også til å fortsette å ta opp enkeltsaker.

Tar opp UNRWA-støtte

USAs trusler om å holde tilbake midler til FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA er nok et tema i møtene utenriksministeren har med israelere og palestinere. Hun opplyser at dette er noe hun også vil diskutere med amerikanske myndigheter.

Fra Israel og Palestina reiser Søreide til Washington, der hun og statsminister Erna Solberg skal møte president Trump og utenriksminister Tillerson til samtaler i Det hvite hus.

– UNRWA er viktig fordi organisasjonen leverer grunnleggende tjenester som helse og utdanning til palestinske flyktninger på Vestbredden, Gaza, Jordan, Libanon og Syria. Det internasjonale samfunnet har bestemt at disse oppgavene skal håndteres av UNRWA i påvente av at flyktningspørsmålet blir løst som en del av en forhandlet tostatsløsning mellom israelerne og palestinerne. Organisasjonen spiller en vesentlig rolle for stabiliteten i regionen, sier Søreide.

I 2017 ga Norge 125 millioner kroner i kjernestøtte og 95 millioner kroner fra den humanitære bevilgningen til UNRWA, opplyser hun. Norge leder også giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som koordinerer den internasjonale bistanden til palestinerne.