Israel reknar byen som den siste bastionen til Hamas på Gazastripa, og har gjort alle nødvendige førebuingar for å ta over styringa i området, seier talspersonen.

Nyheitsbyrået skriv at vedkommande er ein toppleiar i IDF.

Framleis må dei få regjeringa og statsminister Benjamin Netanyahu si godkjenning før angrepet startar, seier dei vidare.

Mange av bygga i Rafah er øydelagde av israelske angrep. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Ein bakkeinvasjon her har vore varsla, men verka å vere sett på pause då Israel trekte mesteparten av styrkane ut av Sør-Gaza i starten av månaden.

Men Israel krigar samtidig på ein annan front, med Hizbollah sine styrkar i sørlege Libanon.

Dei israelske styresmaktene seier til AFP at dei utfører eit angrep i området onsdag ettermiddag.

Rafah ligg i sørlege Gaza, inntil grensa med Egypt.

Norwac: Gjeld 1.4 millionar menneske

– Det er ikkje noko anna å seie enn at dette vil medføre ein total katastrofe.

Det seier områdedirektør for Palestina i Norwac, Kristil Haraldstad, til NRK.

– Det er 1.4 millionar menneske som er i Rafah. Israel har ikkje gjort noko for at dei skal finne ein trygg stad å vere, så vidt eg veit.

Store øydeleggingar gjer at det er vanskeleg å finne ly i Khan Younis. Difor har mange trekt tilbake til Rafah 8 kilometer unna. Foto: Fatima Shbair / AP

Israel bad folk om å reise tilbake til Khan Younis etter at hæren trekte seg ut, men mange har sidan snudd, ifølge Haraldstad.

– Det dei har funne att i Khan Younis er ruinar, og ingen stad å vere, seier ho vidare.

Rafah ligg åtte kilometer, eller ein to timars gåtur unna.

– Med så mange menneske på eit så lite område, eit militær som er klare til å gjere ein invasjon, og ingen veg å flykte, seier det seg sjølv at dette er katastrofalt.

Meiner det vil skje fort dersom ordren kjem

Det finst framleis eit stort internasjonalt press på Israel for å hindre ein bakkeinvasjon i Rafah, seier seniorforskar Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforsking (Prio).

Men:

– No er det eit veldig lite vindauge for at det presset skal nå igjennom, seier han til NRK.

Jensehaugen forskar i hovudsak på Israel og Palestina. Foto: Høyskolen Innlandet

– Idet regjeringa bestemmer seg for å invadere, dersom dei gjer det, vil den bakkeinvasjonen kome ganske fort.

Dette presset frå land som USA har hatt noko påverknad på Israel sine handlingar, fortel Jensehaugen vidare.

– Israel har snakka om at dei skal få på plass ein humanitær korridor.

– Men vi har sett frå måten krigen har vore handtert i Nord-Gaza og sentrale Gaza, Khan Younis spesielt, at det betyr veldig lite.