* Går ut på at det opprettes en uavhengig palestinsk stat som skal eksistere ved siden av Israel.

* Vesten, Israel og palestinske ledere har lenge vært enige i prinsippet om at dette er den mest realistiske løsningen på konflikten mellom israelerne og palestinerne.

* Men partene har aldri klart å enes om hvor grensene for de to statene skal gå. Palestinerne krever at en palestinsk stat må omfatte Vestbredden og Gazastripen med grensene fra før 1967 og ha Øst-Jerusalem som hovedstad.

* Israel har ønsket å trekke opp grensene for Vestbredden på nytt og akter å beholde hele Jerusalem som sin hovedstad.

* I mellomtiden blir Vestbredden stadig mer splittet opp av israelske bosetninger, noe som gjør en tostatsløsning stadig vanskeligere å realisere.

* Situasjonen kompliseres ytterligere av at de selvstyrte palestinske områdene siden 2003 har vært splittet mellom den Fatah-kontrollerte selvstyremyndigheten på Vestbredden og den Hamas-kontrollerte Gazastripen.

