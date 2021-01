Når Joe Biden tas i ed som USAs 46. president omtrent klokken 18 i dag, norsk tid, går han travle dager i møte.

78-åringen tar over et land der de fleste økonomiske piler peker nedover, der over 400.000 amerikanere har mistet livet på grunn av covid-19, og der store deler av befolkningen ikke tror han er en legitim president.

Allerede klokken 23.15 signerer Biden sine første presidentordre, ifølge hans offisielle program.

Noe av det første han vil gjøre, er å reversere flere grep avtroppende president Donald Trump tok.

Dag én i Det hvite hus vil Biden blant annet:

Melde USA inn i Parisavtalen, den internasjonale klimaavtalen Trump meldte USA ut av.

Trekke utmeldelsen fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Innføre nye etiske standarder for Det hvite hus.

Gjeninnføre 100 lover og regler for helse og miljø som ble svekket eller fjernet under president Trump.

Fjerne reiserestriksjonene for innbyggere fra flere muslimske land, noe av det første Donald Trump innførte.

Starte arbeidet for å bli med igjen i atomavtalen med Iran.

Innføre tiltak for å forhindre at mennesker som kom til USA ulovlig som mindreårige blir kastet ut av landet.

Lansere et lovforslag som gjør det lettere å få amerikansk statsborgerskap for mennesker som allerede bor i USA uten riktige papirer. Dette gjelder rundt elleve millioner mennesker.

Legge fram et lovforslag for å styrke våpenkontrollen.

FLYTTER INN: Biden tar over Det hvite hus i dag klokken 12, amerikansk tid. Foto: Timothy A. Clary / AFP

Flere av Joe Bidens nære medarbeidere kommer til Det hvite hus klokken 16, altså to timer før seremonien begynner. Det for å være klare til å starte arbeidet i det øyeblikket Biden tar presidenteden, ifølge CNN.

Donald Trump skal forlate Det hvite hus og Washington D.C. klokken 16 norsk tid, altså tidlig på morgenen i USA.

Joe Biden og Kamala Harris starter dagen med et kirkebesøk rundt klokken 15 norsk tid.

Klokken 18 sverges de inn som USAs 46. president og USAs 49. visepresident.

VANT: Joe Biden og Kamala Harris har tett program de første ukene i Det hvite hus. Foto: Olivier Douliery / AFP / NTB

Deretter besøker de den ukjente soldats grav i Arlington, Virginia, før Biden altså starter arbeidet med presidentordre kl. 23.15.

23.45 innsetter Biden flere medarbeidere. Både Biden og Harris skal holde taler litt før klokken 03 natt til torsdag, i en virtuell innsettingsseremoni.

Korona først

Den nye presidenten vil bruke mer tid på sitt eget land enn resten av verden de første månedene. USA er hardt rammet av koronapandemien, og Biden sier den er hans førsteprioritet som president.

Han vil blant annet:

Påby bruk av munnbind i alle føderale bygninger, og når man reiser på tvers av delstater.

Han lover at det skal settes 100 millioner vaksinedoser i løpet av hans første 100 dager som president.

100 nye vaksinasjonssentre skal opprettes innen 20. februar.

Han vil forlenge utsettelse av nedbetaling av studentlån og skjerpe restriksjonene om utkastelser og tvangsauksjoner.

400.000 DØDE: 10 år gamle Kyla Harris i Miami skriver en hilsen til bestemoren Patsy Moore, som døde av covid-19 i november. Foto: Lynne Sladky / AP

Flere eksperter forventer at en halv million amerikanere vil ha mistet livet i pandemien innen midten av februar.

Biden har også lansert en omfattende redningspakke for å få økonomien på fote igjen. Den inkluderer blant annet mer enn dobling av minstelønna, fra 7,25 dollar til 15 dollar i timen. For å gjennomføre deler av pakken, trenger demokratene to tredjedels flertall i Senatet.

Stiller Trump for riksrett

Det er usikkert hva som skjer med riksrettsdommen mot Donald Trump. Han ble stilt for riksrett i Representantenes hus, men det er Senatet som dømmer.

TIL FLORIDA: Trump har meldt flytting fra New York til Florida, og flyr dit i dag tidlig amerikansk tid. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trolig vil Senatet vente til Biden har gjennomført sine første 100 dager som president, før de starter riksrettssak mot den avtroppende presidenten.

Trump stilles for riksrett på grunn av sin innblanding i angrepene mot Kongressen 6. januar.