Nå blir det dyreliv i Det hvite hus igjen

Donald Trump brøt en over 100 år gammel tradisjon da han tok over makten for fire år siden.

Han var nemlig den første presidenten siden 1901 som ikke hadde med seg kjæledyr.

– Jeg ville ikke hatt noe imot det, men jeg har ærlig talt ikke tid. Og hvordan ville jeg sett ut om jeg lufta hunden på plenen utenfor Det hvite hus, sa Trump under et valgkamparrangement i Texas i februar 2019.

SE VIDEO: Joe Biden har lagt ut flere videoer av hundene sine gjennom valgkampen. Blant annet en hvor hundene ønsker god jul. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Joe Biden har lagt ut flere videoer av hundene sine gjennom valgkampen. Blant annet en hvor hundene ønsker god jul.

Kun tre andre amerikanske presidenter har ikke hatt noen kjæledyr mens de satt i embetet. Det var Martin van Buren, som var president fra 1837 til 1841, James K. Polk (1845–1849) og Andrew Johnson (1865-1869).

– Dere stemmer også på hundene mine

Men fra og med i dag blir det igjen dyreliv i presidentresidensen.

Presidentparet Joe og Jill Biden har med seg sine to schæfere Major og Champ i flyttelasset.

Biden kjøpte Major som valp i 2008 og 10 år senere økte de familien med Champ, en omplasseringshund familien hadde hatt boende hos seg en periode.

Før presidentvalget brukte Biden hundene sine i valgkampen under slagordet «La oss få hunder tilbake i Det hvite hus».

– Folkens, dere stemmer ikke bare på meg til Det hvite hus. Dere stemmer også på Champ og Major, skrev Biden på Instagram.

De to hundene har allerede fått sin egen fanside på Instagram og en Wikipedia-artikkel.

Brakk foten

Champ har tidligere fått kjenne på følelsen av å ha en mektig husfar, siden han bodde sammen med den daværende visepresidenten i Washington D.C. under Obamas presidentperiode.

Yngstemann Major har derimot klart å få medieomtale før han flytter inn Det hvite hus.

I november brakk Joe Biden foten etter en vilter lek med hunden.

– Jeg kom ut av dusjen og Major stod og ventet på meg med en ball. Jeg plukket opp ballen og han begynte å løpe. Jeg tøyset og løp etter ham og tok tak i halen hans. Så skled han på et teppe som jeg deretter snublet i, fortalte Biden i et intervju med CNN.

Bush hadde presidentku

Sist en amerikansk president hadde kjæledyr var under Barack Obama. Siden eldstedatteren Malia hadde hundeallergi, skaffet familien seg de to portugisiske vannhundene Bo og Sunny.

Denne rasen hevdes å være mer allergivennlig.

President George W. Bush hadde selskap av springer spanielen Spotty, to skotske terriere ved navn Barney og Miss Beazly og katten India.

Bush hadde i tillegg en den langkornete amerikanske kua Ofelia på ranchen sin i Texas, som ble regnet som en del av husdyrene i Det hvite hus.

Bush' forgjenger Bill Clinton flyttet inn i presidentboligen med katten Spocks, men etter press fra hundeelskere anskaffet familien seg etter en stund hunden Buddy.

Vanlig med hund

Også mektige statsledere i andre land liker å omgi seg med dyr. Russlands president Vladimir Putin har fire hunder, Canadas statsminister Justin Trudea har en portugisisk vannhund.

Britenes statsminister Boris Johnson har den omplasserte blandingshunden Dilyn boende hos seg i Downing street 10.

Vår egen statsminister Erna Solberg har derimot ikke et kjæledyr for tiden, men i et intervju med Framtida junior i 2017 ga Solberg uttrykk for at hun er en hundeperson.

– Da jeg var liten hadde vi på det meste fire lundehunder, så jeg synes nok at hunder er det fineste dyret, sa Solberg den gang,