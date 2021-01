– Amerikas Forente Stater er tilbake, skriver Europakommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter. Hun fortsetter:

– Og Europa står klar. Til å gjenoppta kontakten med en gammel og god partner, til å puste nytt liv inn i vår verdifulle allianse. Jeg ser fram til å samarbeide med Joe Biden, skriver von der Leyen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser fram til å styrke samarbeidet mellom de to landene og jobbe mot felles mål:

Storbritannias statsminister Boris Johnson i det britiske parlamentet. Foto: Jessica Taylor / Reuters

– Fra å takle klimaendringene, komme sterkere tilbake fra pandemien og styrke vår transatlantiske sikkerhet, sa han i det britiske parlamentet tidligere i dag.

Også statsminister Erna Solberg (H) var ute med gratulasjoner.

– Jeg gratulerer Joe Biden med å bli USAs 46. president og Kamela Harris som blir landets første kvinnelige visepresident. Takk til president Biden for en inspirerende innsettelsestale som ber oss alle om å samarbeide. Norge er klare!, skriver Solberg på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– En god dag for demokratiet

Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier uttrykker mye lettelse i sin gratulasjon til Biden.

Frank-Walter Steinmeier er Tysklands forbundspresident Foto: Bernd Von Jutrczenka / AP

– I dag er en god dag for demokratiet. Amerikas Forente Stater har stått overfor enorme utfordringer, men klart seg. Til tross for forsøkene på å slå i stykker Amerikas institusjonelle grunnmur, har valgmedarbeidere og ledere, rettssystemet og Kongressen vist seg sterke, sier han i en uttalelse i dag.

– Jeg er virkelig lettet over at Joe Biden i dag avlegger ed som president og skal flytte inn i Det hvite hus. Jeg vet at mange i Tyskland deler den følelsen, legger Steinmeier til.

Sveriges statsminister Stefan Löfven gratulerer den nye presidenten og visepresidenten, og legger lite imellom når han «takker av» forgjengeren.

Sveriges statsminister Stefan Löfven Foto: Jonas Ekströmer / Tt / NTB

– Trumps tid i Det hvite hus er endelig over. Hans presidentskap kan sammenfattes med kaos, splittelse, trusler og hat. Det er en vekkerklokke for hva som kan hende når hat og ekstremisme slippes inn i varmen, skriver Löfven på sin Facebook-side.

Spanias statsminister Pedro Sanchéz. Han leder det spanske sosialistpartiet PSOE. Foto: SEBASTIAN MARISCAL / AFP

Spanias sosialistiske statsminister Pedro Sanchéz mener innsettelsen av Biden representerer demokratiets seier over ytre høyre-metoder som villedning og splittelse.

– For fem år siden trodde vi Donald Trump var en dårlig spøk, men fem år seinere innså vi at han ikke satte mer på spill enn verdens mektigste demokrati, sier Sanchez ifølge Reuters.

Iran, okkupasjon og raketter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu trakk fram sitt personlige forhold til Biden, og en gammel erkefiende, i sin gratulasjon.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu Foto: AFP

– President Biden, du og jeg har i flere tiår hatt et varmt vennskap. Jeg ser fram til å samarbeide om å styrke alliansen mellom USA og Israel, å fortsette å styrke freden mellom Israel og den arabiske verden, og sammen å ta tak i felles utfordringer, hvorav den største er trusselen fra Iran, sier Netanyahu i en pressemelding.

Talsmann for den islamske motstandsbevegelsen Hamas, Fawzi Barhoum, sier på sin side at president Joe Biden må reversere politikken til forgjengeren.

– Ingen er lei seg over at Trump nå forsvinner, ettersom han har vært den største kilden og støttespilleren til urettferdighet, vold og ekstremisme i verden samt en nær partner til Israels okkupasjon og aggresjon mot vårt folk, sier Barhoum i en uttalelse ifølge Reuters.

I Russland sier talsperson for regjeringen, Dmitry Peskov, at landet er opptatt av å forlenge nedrustningsavtalen START som utløper i februar. Denne avtalen begrenser antall kjernefysiske stridshoder, raketter og bombefly landene kan utplassere.

– Russland og dets president ønsker å bevare denne avtalen. Hvis våre amerikanske kolleger faktisk viser vilje til å bevare denne pakten gjennom å forlenge den, vil vi ønske det velkommen, sier han ifølge Reuters.