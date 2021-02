Slik har det gått med dem som la seg ut med Putin

Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegift på et fly i fjor. Opposisjonspolitikeren overlevde så vidt, og har reist tilbake til Russland for å fortsette sin kamp mot Vladimir Putin. Nå er han dømt til fengsel i tre og et halvt år.

Her er historien om seks andre som har kommet på kant med makthaverne i Kreml.

1. Skutt i hodet rett utenfor Kreml

Da den svarte likposen ble pakket rundt den døde kroppen til Boris Nemtsov en februarnatt i 2015 kunne man bokstavelig talt se Kreml lyse opp i bakgrunnen.

Drapet på Putin-kritikeren skjedde på ei bru i sentrum av Moskva, bare et steinkast fra Russlands historiske og politiske maktsentrum.

I LIKPOSE: Opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ble skutt og drept rett foran Kreml i 2015. Foto: DMITRY SEREBRYAKOV / AFP

Opposisjonspolitikeren ble skutt fire ganger på kloss hold. I hodet, i hjertet, i magen og i levra.

Han døde øyeblikkelig. Den unge, ukrainske kjæresten som gikk sammen med ham ble ikke skutt.

Fem menn fra Tsjetsjenia er seinere dømt for å ha tatt imot penger for å drepe. Men hvem som betalte for drapet er fortsatt ikke kjent.

2. Funnet død på badet

Boris Berezovskij ble funnet hengt på badet hjemme i Ascot i England i 2013. Da hadde den russiske forretningsmannen og mediemogulen bodd i eksil i Storbritannia siden 2001.

FUNNET HENGT: Boris Berezovskij ba Vladimir Putin om unnskyldning for sine feil. Foto: OLIVIA HARRIS / Reuters

Styrtrike Berezovskij hadde pådratt seg stor gjeld, og skal ha vært deprimert før han døde. Omstendighetene rundt dødsfallet var likevel så uklare at dødsårsaken ikke kunne fastslås å være selvmord.

I et brev som ble overlevert Putin skal Berezovskij ha bedt om unnskyldning for sine feil, og spurt om få komme hjem til Russland.

3. Drept i heisen hjemme

Journalisten og forfatteren Anna Politkovskaja var kjent for sin motstand mot Putin, og særlig for sin motstand mot krigføringen i Tsjetsjenia.

DREPT HJEMME: Journalisten Anna Politkovskaja var kjent for å kritisere Vlaidmir Putin Foto: DMITRY LOVETSKY / AP

Hun var på vei ut av heisen i leilighetsblokken sin hjemme i Moskva, da hun ble skutt og drept i 2006.

Datoen var 7. oktober, som noen var raske til å påpeke også er Putins fødselsdag.

Tilsammen seks personer er siden dømt for drapet, en av dem en tidligere politimann. De omtales i Russland som leiemordere. Ingen av dem har ennå røpet hvem som beordret drapet.

4. Fikk en «atombombe» i en kopp te

Få ting er så engelsk som en kopp te. Men tekoppen den russiske avhopperen Aleksander Litvinenko fikk servert i en hotellobby i London i 2006 var ikke tilsatt sukker eller melk, men en variant av grunnstoffet polonium.

Polonium-210 er et svært radioaktivt stoff som også ble brukt til å framstille noen av de første atombombene.

DØDE i 2006: Avhopperen Aleksander Litvinenko fikk polonium i teen. Det radioaktive stoffet ble tidligere brukt i atombomber. Foto: AFP

Hårløs og med sviktende indre organer døde den tidligere KGB-obersten på sykehus tre uker seinere.

«Kanskje har du lykkes i å bringe en mann til taushet, herr Putin, men protestropene skal gjalle i ørene dine resten av ditt liv», lød noen av hans siste ord.

Storbritannia har krevd å få utlevert den russiske agenten Andrej Lugovoj i forbindelse med drapet, men Russland har nektet.

5. Presidenten med det ødelagte fjeset

Viktor Jusjtsjenko ble den ukrainske oransjerevolusjonens ansikt, men kanskje ikke på den måten han hadde ønsket seg.

Høsten 2004 kjempet den vestlig-orienterte Jusjtsjenko mot en mer russiskvennlig kandidat om å bli Ukrainas neste president, da han brått ble alvorlig syk.

Undersøkelser viste at han var forgiftet med et klorholdig dioksin. Ansiktet hans svulmet opp og ble alvorlig vansiret.

DIOKSINFORGIFTET: Ansiktet til Viktor Jusjtsjenkos etter at han ble forgiftet under valgkampen i Ukraina i 2004. Foto: EFREM LUKATSKY / AP

Giften var den samme som fikk kallenavnet «Agent Orange» da USA bombet fra lufta under Vietnamkrigen. Den heter TCDD, og brukes også som ugressmiddel.

Jusjtsjenko har sagt at han tror han ble forgiftet under en middag med nestlederen av den ukrainske etterretningstjenesten. Etterretningssjefen bor nå i Moskva. Han har fått russisk statsborgerskap, og Russland har nektet å utlevere ham til Ukraina.

6. Drept med paraply i London

Til slutt: Giftdrap der russiske agenter blir mistenkt for å stå bak er ikke noe nytt fenomen.

GIFTIG PARAPLY: Spionmuseet i Washington viser fram en kopi av drapsvåpenet fra 1978. Foto: SAUL LOEB / AFP

I 1978 var den bulgarske forfatteren Georgi Markov på vei til fots over Waterloo Bridge i London. Han skulle ta bussen til BBC der han jobbet, da han plutselig kjente et skarpt stikk bak i låret. En mann med paraply unnskyldte seg og gikk raskt videre.

På spissen av paraplyen var det montert en nål med ricin, en gift som er tusen ganger sterkere enn cyanid. Det finnes ingen motgift.

PARAPLYDRAPET: Georgi Markov ble stukket i leggen med en forgiftet paraply. Foto: FILE / AP

Markov døde tre dager seinere. Forfatteren hadde gjort narr av kommunismen i sine skuespill, og fortsatt diskuterer historikere om det var bulgarske eller sovjetiske etterretningsagenter som tok livet av ham.