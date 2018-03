Besøker ofre for egne kjemiske våpen

Agent Orange var et syrebasert kjemisk preparat. Opprinnelig ble det benyttet som ugressmiddel til bekjempelse av lauvkratt på beite og på plantefelt i skogen. Agent Orange ble også produsert for krigsformål og brukt under Vietnamkrigen der amerikanerne sprøytet middelet over store jord- og skogområder for å drepe vegetasjonen. Dette ble gjort for at disse områdene ikke skulle fungere som skjulesteder og oppsamlingsplasser for fiendtlige styrker.

Flere millioner vietnamesere ble rammet av Agent Orange. Mellom 1961 og 1971 sprøytet amerikanske fly og helikoptre ugressmiddelet over store deler av det sørlige Vietnam, Laos og Kambodsja. Totalt ble 77 millioner liter ugressmiddel sprutet over skogsområdene.

Middelet inneholdt giften dioksin og førte til store skader på natur og mennesker. Bruk av Agent Orange til militære formål ble etter hvert forbudt, men fortsatt fødes barn i Vietnam som er skadet av miljøgiften.