Fem kjent skyldig for drapet på Putin-kritiker

I Moskva er fem menn funnet skyldig i drapet på opposisjonslederen Boris Nemtsov. En mann er dømt for drapet, de fire andre mennene er kjent skyldig i medvirkning til attentatet.

Nemtsov ble skutt da han gikk over en bro sammen med kjæresten sin nær Kreml, på vei hjem fra middag en sen februarkveld for over to år siden.

Nemtsov, som hadde vært statsminister under Boris Jeltsins, var en karismatisk figur og en kraftig kritiker av president Vladimir Putin.

Retten mener drapsmennene fikk 250.000 dollar for drapet (rundt 2,1 millioner norske kroner)

LES OGSÅ: Mørket over Moskva

Kritikk av etterforskningen

Mannen som er dømt for drapet på Nemtsov var tidligere medlem av sikkerhetsstyrken til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Kadyrov er nær Putin, og har blitt anklaget for å stå bak drapsbestillingen. Demonstrantene som minnet ettårsdagen til drapet på Nemtsov, ropte slagord mot Kadyrov, og sa at han var en skam for Russland og at han måtte stilles til ansvar for drapet på Nemtsov.

Nemtsovs tilhengere har kritisert etterforskerne for ikke å ha gransket muligheten for at høytstående tsjetsjenske offiserer eller Kadyrov selv kan ha hatt noe med drapet å gjøre.

Rett før han ble drept jobbet Nemtsov på en rapport om det russiske forsvarets rolle i Ukraina.