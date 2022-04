Sier de flykter hvor som helst – bare det ikke er eksplosjoner der

Innbyggere i byen Derhatsji, som ligger nordøst i Ukraina, flykter nå fra hjemmene sine.

Drassende på kofferter og poser køet folk opp for å komme seg på bussene som onsdag evakuerte innbyggerne ut av byen.

Etter at de russiske styrkene begynte å trekke seg ut av områdene rundt hovedstaden Kyiv har russiske angrep rettet seg mot områder sør og øst i landet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har advart om at det ventes et større russisk framstøt.

– Dette er en avgjørende fase av krigen, sa Stoltenberg tirsdag.

Derhatsjis innbyggere er blant dem som nå merker endringen i Russlands strategi.

Innbyggere venter på å bli evakuert fra Derhatsji, onsdag 6. april. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Flykter fra eksplosjonene

– Beskytningen har blitt mer intensiv de siste dagene. Jeg er veldig bekymret for barna mine, sier tobarnsfaren Mykola til Reuters.

– Vi reiser hvor enn det ikke er eksplosjoner, der barna ikke trenger høre dem. Jeg ønsker at det skal ta slutt så fort som mulig.

Internasjonale Røde Kors hadde ifølge nyhetsbyrået ansvar for evakueringen fra Derhatsji. Til sammen åtte busser skal onsdag ha reist vestover med internt fordrevne.

– Jeg har ikke lyst til å reise, jeg forlater alt. Men det er ikke noe valg, sier Derhatsji-beboer Iryna om det å reise fra byen.

Vil redde så mange som mulig

– Våre væpnede styrker forsvarer byen, og derfor er det ingen grunn til panikk, sa byens ordfører Viacheslav Zadorenko til Reuters.

Han la imidlertid til at man ikke bør ta noen sjanser, gitt rapportene som har kommet ut fra forstedene rundt Kyiv.

Der er hundrevis av døde mennesker funnet i massegraver. Titalls lik kledd i sivile klær lå igjen i gatene etter at russiske styrker trakk seg ut.

– Tatt i betraktning hendelsene i Butsja og Hostomel bør vi sannsynligvis evakuere så mange folk som mulig for å redde livene deres, sa Zadorenko.

En eldre kvinne går forbi en kirke i Derhatsji som har blitt ødelagt av angrep mot byen. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Byer i øst tømmes

Derhatsji ligger bare 30 kilometer fra grensen til Russland, og rett nord for Ukrainas nest største by Kharkiv.

Kharkiv har siden starten av invasjonen vært beleiret av russiske styrker. Angrepene mot byen fortsatte onsdag, ifølge hærens generalstab. Ukrainske myndigheter forventer at russiske styrker vil prøve å ta kontroll over byen snart.

Også myndighetene i naboregionene Luhansk og Donetsk ba onsdag innbyggere evakuere mens det fremdeles var «trygt nok» til å gjøre det.

Det advares om at russiske angrep kan stenge evakueringsruter. Frykten er at befolkningen blir fanget i en krigssone, slik som titusener er blitt i den sørlige byen Mariupol.

Byen har blitt en spøkelsesby, uten tilgang på mat, vann og elektrisitet. Bygninger er totalskadde, det ligger døde i gatene og bakgårder har blitt til gravplasser.

En bygning står i brann etter angrep mot byen Sievjerodonetsk i Donbas-regionen onsdag 6. april. Foto: FADEL SENNA / AFP

Togstasjon skal være truffet av raketter

Allerede har det gjennom onsdag blitt rapportert om tunge angrep mot flere mål øst i Ukraina.

Lokale myndigheter hevder at minst fire personer ble drept, og ytterligere fire skadet, i angrep som rammet et distribusjonssenter for humanitær hjelp.

– Fienden angrep på kynisk vis sivile fra Vuhledar, som hadde kommet for å motta humanitær hjelp. Som et resultatet er fire døde og fire skadde, sa guvernør i Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ifølge Reuters.

Kyrylenko sa at nok en person ble drept i landsbyen Ocheretyn, mens ytterligere fire ble skadet i et annet bosettingsområde.

Onsdag kveld kom også meldinger om at en togstasjon i Øst-Ukraina skal være truffet av raketter. Ukrainas statsbane sier flere ble skadd da tre raketter traff en togstasjon i Øst-Ukraina.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold. Russland avviser at de angriper sivile mål.