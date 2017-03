Sender hunder i fallskjerm etter krypskyttere

Amal Clooney: Ikke la IS slippe unna med folkemord

Den britiske menneskerettsadvokaten Amal Clooney ber verdenssamfunnet handle , så ekstremistgruppa IS blir straffet for sine grusomheter. Skuespiller George Clooneys kone, er advokat for jesidikvinnen Nadia Murad som ble holdt som sexslave av IS.