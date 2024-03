45 personer omkom i bussulykke i Sør-Afrika

Ifølge myndighetene skal sjåføren ha mistet kontrollen over bussen da den kjørte over en bro i Limpopo-provinsen nord i landet. Bussen falt deretter rundt 50 meter under broen og begynte å brenne.

Busspassasjerene skal ha vært på vei til en påskegudstjeneste i Moria, helt nord i landet.

Provinsmyndighetene i Limpopo skriver i en pressemelding at bussen hadde var botswansk-registrert, men det jobbes med å avklare nasjonaliteten til dem som var om bord.

Et 8 år gammelt barn var den eneste som overlevde ulykken. Barnet får behandling på et sykehus i nærheten.

Tilfeldighetene skulle ha det til at transportminister Sindisiwe Chikunga var på vei til Limpopo i forbindelse med et trafikksikkerhetsarrangement.

– Jeg sender mine kondolanser til familiene som er berørt av bussulykken. Vi oppfordrer innstendig om at alle kjører ansvarsfullt på veiene når som vi går inn i påskehelgen, sa Chikunga i en tale på ulykkesstedet.