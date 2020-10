Seks spørsmål og svar om koronasituasjonen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vil økningen vi har sett i det siste fortsette?

Det avhenger av hvordan folk reagerer og hvilke nye tiltak som kommer. Det som blir poengtert fra ekspertene er at vi allerede har råd, regler, kunnskap og infrastruktur nok til å holde smitten nede, men at det skorter på etterlevelse. Ekspertene sier det viktigste nå er det samme som det hele tiden har vært: Hold avstand. Ikke gå på jobb eller andre samlinger dersom du er syk. Vask hendene. Test deg dersom du har symptomer på luftveissmitte. Hold deg i karantene dersom du blir pålagt dette.

Smitten øker plutselig veldig mye. Dette er kurven for Tsjekkia. En gradvis økning i omtrent seksti dager ble avløst av en først bratt kurve og så en nesten loddrett. Foto: FT

Dersom vi mister kontrollen, hvordan vil det se ut?

Det som er erfaringene fra de mest utsatte områdene i Europa er at en liten økning gjennom mange uker plutselig blir mye mer alvorlig. Tiden det tar å doble antall smittetilfeller blir kortere. Norge har hatt to doblinger siden august. Tsjekkia har hatt to doblinger siden 4. oktober. Vi kan miste kontrollen dersom det blir så mange tilfeller at kommunene ikke greier å gjennomføre smittesporing.

Munnbind kan bli påbudt i mye større grad enn nå. Foto: Anders Fehn

Hvilke nye tiltak kan komme?

Andre steder i Europa har de påbud om bruk av munnbind i butikker og andre forsamlingssteder. Det er kraftige begrensninger i antallet mennesker som kan møtes samtidig. Restauranter og barer er stengt. Det som ikke ser ut til å skje, er at skolene stenges.

Medisinen deksametason har hjulpet mange til å overleve alvorlig covid-19. Denne medisinen brukte vi ikke på vårparten. Foto: Nati Harnik / AP

Økningen i antall smittede har ikke ført til en stor økning i antall døde. Hvorfor det?

Det er flere grunner til dette. Det tar tid før smittede utvikler alvorlig sykdom. Det er i hovedsak de yngre årsgruppene som nå smittes, og de blir i særdeles liten grad alvorlig syke. De eldre har blitt flinkere til å beskytte seg, og samfunnene har blitt flinkere til å beskytte de eldre. Legene har blitt flinkere til å ta vare på de kritisk syke og vi har fått minst en medisin som har delvis effekt. Likevel ser vi at antall døde i Europa stiger. Verdens helseorganisasjon sier at dersom denne trenden fortsetter, så kan vi se over ti tusen døde om dagen i Europa innen tre måneder.

Antall registrerte tilfeller i Norge siden starten av pandemien. Grafikk: Johns Hopkins

Har vi like mye smitte nå som vi hadde i mars?

Nei, det er langt færre smittede nå. I mars registrerte vi få av de smittede. Folkehelseinstituttet regner med at vi i mars fanget opp bare 10 prosent av smitten, mens vi nå greier å oppdage nærmere halvparten av alle som blir smittet. Vi tester mye bredere. Grunnen til at vi ikke fikk en eksplosjon i antall smittede i mars, var at vi stengte ned samfunnet nesten totalt i mange uker. Det fjernet nesten viruset fra landet, og på grunn av reiserestriksjonene fikk vi liten tilførsel av ny smitte.

En rekke vaksiner er nå i den siste fasen av testingen. EU, og med det Norge, har avtaler som sikrer mange hundre millioner doser. Norske myndigheter advarer like vel om at ingenting er sikkert, og at massevaksinering av den norske befolkningen vil ta lang tid. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Kan en vaksine redde oss?

Det er mulig at den første vaksinen blir erklært klar til bruk i slutten av november. EU har avtaler som også sikrer forsyning til Norge. Norske myndigheter mener at den mest optimistiske tidsplanen innebærer at massevaksineringen av befolkningen vil kunne være gjennomført på sensommeren neste år. Dersom vi greier å holde smitten på nivået vi har nå gjennom vinteren og våren, så er vaksine noe som kan føre oss over til en mer normal hverdag, men Verdens helseorganisasjon advarer om at den ikke vil løse alle problemer.