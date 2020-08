Høie: – Vaksine kan være på plass på nyåret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Til jul nærmer vi oss sannsynligvis en godkjenning av første vaksine og de første dosene kan forhåpentligvis være klare på nyåret, sa Høie på pressekonferansen, der også kunnskapsminister Guri Melby deltok.

Høie viste ikke til kilder, men på sprørsmål om hva han bygget denne antakelsen på, svarte han senere:

– Det er prognosene nå, men ingenting er helt tydelig. I beste fall vil vi kunne ha godkjent vaksine rundt juletider. Da vil vi kunne få tilgang på vaksiner i 2021 godkjent av de europeiske legemiddelmyndighetene

Han sammenlignet koronapandemien med en TV-serie, der det er mange episoder og mange sesonger.

– Det er spennende når vi ser det på TV, men det er ikke spennende når det handler om våre egne liv, sa han.

– Vi har snakket om det en god stund, men jeg tror det først nå går opp for oss at denne pandemien kommer til å vare. Vi vet ikke hvor lenge den kommer til å vare, og vi vet ikke hva som kommer til å skje og når det kommer til å skje.

VI KAN GLEDE OSS TIL JUL Høie håper vi nærmer oss en vaksine ved juletider Foto: Jil Yngland / Jil Yngland

Forstår at folk er slitne

Han forsikret nok en gang om at Norge med den siste tid smitteoppblussing ikke rykker tilbake til start der landet var i mars.

–Jeg forstår at mange er slitne og mangler motivasjon til å starte på nytt. Men vi skal heldigvis ikke gjøre den samme jobben igjen, sa Høie og fortsatte:

– I mars måtte vi stenge ned hele landet for å slå ned en smittespredning vi ikke hadde oversikt over. Nå har vi bedre oversikt og mer kontroll. Vi tar grepene som trengs for å slå ned smitten.

264 koronadødsfall er nå meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en økning på to fra onsdag.

Torsdag behandles 11 pasienter med bekreftet koronasmitte på norske sykehus. Det er samme antall som på onsdag. Ingen pasienter får respiratorbehandling, viser tall fra Helsedirektoratet.

Håper skolene holder åpent hele høsten

Kunnskapsminister Guri Melby sier hun har mottatt mange meldinger fra lærere som opplever dårlig organisering av smittevern.

– Det bekymrer dem, og det bekymrer også meg. Det er skoleleder og skoleeiers ansvar å legge til rette for at smittevernreglene kan bli, og blir overholdt.

FHI starter ny studie av barn

Smitteverndirektør Line Vold sier smitte mellom barn i skoler eller i barnehager er sjeldent, og at få eller ingen smittes i ved utbrudd. Likevel vil det noen ganger være mange som må i karantene.

Dette er likevel et felt der kunnskapen så langt er usikker.

–FHI starter derfor studien «Koronabarn». Der vil vi følge opp barn i alderen 3 til 12 år som får påvist koronasmitte og deres kontakter i barnehage eller skole. Dette vil gi viktig kunnskap om barn og smitte.