Enkelte koronasmittede har opp mot 250 nærkontakter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag ettermiddag la Oslo kommune frem nye koronatiltak. Blant annet ble det innført forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem.

Flere av tiltakene skal blant annet gjøre arbeidet med å smittespore enklere. Dersom trenden i Oslo ikke snur, kan det bli aktuelt å innføre svært strenge tiltak, ifølge byrådet.

Kommunen har sett eksempler på at enkelte smittede har vært i kontakt med opp mot 250 personer. Det fører til at smittesporing nærmest blir en umulig oppgave for kommunen, ifølge assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

– Alle de 250 må ringes opp og kartlegges. Det er en kjempestor jobb. Hvert eneste nye smittetilfelle som påvises medfører veldig mye jobb for kommunen. Faren er, hvis dette fortsetter å øke, at man ikke greier å smittespore lenger. Da mister man helt kontrollen, sier han.

Alle serveringssteder i Oslo blir bedt om å registrere gjestene sine. Foto: Joakim Reigstad/NRK

Bekymret for økning over tid

Mandag ble det registrert 28 nye smitteilfeller i Oslo. Det er seks flere enn søndag, ifølge kommunens oversikt.

De siste tre ukene har Oslo gått fra 113 smittede i uka til 306. Nakstad beskriver situasjonen i hovedstaden som alvorlig, men ikke like alvorlig som i mars og april. Han er imidlertid bekymret for at smitten øker over lang tid.

– Det er bekymringsfullt at det har steget jevnt og trutt over lang tid og at hele systemet med testing og smittesporing bærer veldig preg av det, sier Nakstad.

Ifølge Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, er utfordringen størst blant dem mellom 20 og 29 år. I denne aldersgruppen er smitteøkningen størst.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo mandag. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil registrere gjester på serveringssteder

Et av tiltakene byrådet i Oslo kommer med, for å gjøre arbeidet med smittesporing enklere, er å be serveringsstedene om å registrere gjestene sine. Også i Bergen har serveringssteder blitt bedt om å registrere gjester.

Oppfordringen fra byrådet gjelder alle typer serveringssteder. Også uteserveringer, barer, kantiner, kafeer og spisesteder på kjøpesentre.

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, ser for seg at serveringsstedene kan notere ned gjestenes navn og telefonnummer, enten når de kommer inn, eller når de bestiller bord.

– Vi er midt inne i en pandemi. Det er et stort løft, ikke minst for denne bransjen. Hvis de ser at har mulighet til å holde åpent så tror jeg de er opptatt av å gå den siste mila, sier Johansen.

Byrådet har ikke tatt stilling til om gjestene skal registreres elektronisk eller på papir.

NHO Reiseliv, som organiserer mange ansatte i serveringsbransjen, opplyser til NRK at det jobbes med å lage en app for å registrere gjester på serveringssteder.