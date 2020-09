Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det Europeiske smittevernbyrået (ECDC) ropte torsdag varsko om et økende antall dødsfall i sju europeiske land. Byrået er bekymret over en kraftig økning i antall innlagte pasienter på sykehusene i blant annet Romania, Tsjekkia og Spania.

Spredning i Madrid

I Spanias hovedstad Madrid er 850.000 mennesker i flere bydeler, blitt bedt om å holde seg hjemme for å unngå smittespredning. Restauranter og butikker har fått begrenset åpningstid, og alle parker i bydelene er stengt.

PIaza Mayor i Madrid: I Spanias hovedstad er deler av byen stengt ned, i et forsøk på å begrense koronasmitten. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Torsdag ble det avgjort at 7.500 soldater skal assistere lokale myndigheter med blant annet smittesporing og desinfisering. Fredag skal lokale myndigheter avgjøre om de må utvide restriksjonene til å gjelde hele Madrid, ifølge avisen El Pais.

Den spanske regionen har det høyeste smittetallet i landet, med 746,2 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Kamp mot klokka

I Frankrike blir alle utesteder i Marseille og i Aix en Provence stengt fra lørdag.

I Paris, Bordeaux og Lyon og åtte andre byer, blir det innført kortere åpningstider på utesteder og treningssentre fra mandag.

I flere franske byer blir det igjen innført strenge restriksjoner for å forhindre koronasmitte. I Paris må restauranter og barer stenge kl. 22. Foto: BERTRAND GUAY / BERTRAND GUAY

Antall mennesker som kan møtes reduseres til ti personer i alle de aktuelle byene. På sportseventer og konserter kan det ikke være flere enn 1000 personer samlet.

– Det er en kamp mot klokka. Befolkningen må opptre ansvarsfullt og klokt, sier statsminister Jean Castex til fransk TV.

Britisk smitterekord

Situasjonen i Storbritannia er også stadig mer presset.

Britiske helsemyndigheter registrerte 6.634 nye koronatilfeller onsdag. Det er det høyeste smittetallet som så langt er registrert på ett døgn.

Det er også registrert 40 nye dødsfall i Storbritannia det siste døgnet.

Tirsdag denne uken varslet statsminister Boris Johnson om skjerpede koronatiltak i landet. Han sa at tiltakene kan måtte vare i opptil seks måneder.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, varslet om skjerpede koronatiltak i en fjernsynstale tirsdag. I Skottland får ikke folk lov til å besøke hverandre. Foto: ANDREW PARSONS

Puber, barer og restauranter i England må igjen stenge kl. 22. Det vil bli høyere bøter for ikke å følge påbud om munnbind. Det blir færre gjester tillatt i bryllup. Det blir heller ingen gradvis gjenåpning av idrettsarenaer for publikum.

Også i Skottland, Nord-Irland og Wales skjerpes tiltakene. I Skottland forbys folk inntil videre å gå på besøk til hverandre.

Totalt settes covid-19 i sammenheng med nesten 42.000 dødsfall i landet. Det er det høyeste antallet i Europa. Folketallet i Storbritannia ligger på samme nivå som Frankrike, omkring 66 millioner.

Kraftig smittevekst

I EU- og EØS-landene som til nå har vært røde er det – med få unntak – oppadgående smitte over hele kartet.

SMITTEKART: Store deler av Europa er nå rødt. Slik er situasjonen fra midnatt natt til lørdag. Foto: Helge Carlsen / NRK

Frankrike og Tsjekkia er ifølge NRKs beregninger verst stilt med smittetall per 100.000 på henholdsvis 209 og 228 de siste to ukene. Tallet for Spania er 192. Tyskland hadde 27, mens Norge til sammenligning hadde 28 per 100.000.

Fra midnatt er det kun Latvia, Kypros og Liechtenstein som oppfyller de norske kravene for innreise uten karanteneplikt. Liechtenstein har i øyeblikket et smittetall på 21 per 100.000, og er på vei mot «rødt nivå».

Torsdag varslet Utenriksdepartementet at Island og Litauen nå har så mye smitte at de blir farget røde.

Land som har hatt mer enn 20 nysmittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og flere enn 5 prosent positive prøver i snitt samme periode, får status som røde. Kommer man til Norge fra røde land, må man sitte ti dager i karantene.

Ifølge NRKs beregninger er det kun to EU-land som fremdeles er gule for nordmenn. Det er Kypros med et smittetall på 12 per 100.000, og Latvia med et tall på 7.

Økning i Norden

Ser vi på våre nordiske naboer har Island, som ble rødt forrige helg, nå hatt en voldsom smittevekst. Landet har et nasjonalt smittetall på 94,7 per 100.000 innbyggere.

Island har hatt en kraftig smittevekst de siste ukene, og landet ble rødt forrige helg. Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Alle danske regioner er røde. På nasjonalt nivå ligger smittetallet på 99,3. Det siste døgnet er det registrert 678 nye tilfeller av korona i Danmark. Det er det høyeste tallet siden epidemien startet, ifølge Danmarks Radio.

Sverige har igjen gått forbi Norge og hadde de siste to ukene 40 smittede per 100.000 innbyggere. Det er nå kun åtte regioner i landet som fremdeles er gule.

På nasjonalt nivå er Finland gult, med et smittetall på 15 per 100.000 innbyggere. Men tre regioner har så høyt smittetrykk at de nå utløser karanteneplikt.

Utenriksdepartementet forlenget i går det globale reiserådet til ut året. De fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land det ikke er gjort unntak for.