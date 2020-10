Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi observerer at epidemien har vendt fryktelig tilbake i Europa, sier overlege Preben Aavitsland til NRK.

I en kronikk i VG torsdag skriver han og kollega Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) at de er bekymret for at de store byene skal miste kontrollen over viruset. Det kan føre til at korona på nytt sprer seg nasjonalt.

– Vi frykter en større epidemi utover vinteren. Vi gjør alt vi kan for å unngå det, men vi må begynne å tenke på hvilke tiltak vi eventuelt skal sette i verk, dersom vi får samme situasjon som ute i Europa.

Ifølge Aavitsland har Norge foreløpig god kontroll, men at det ikke er «sikkert at vi klarer det gjennom hele vinteren». Viruset kan spres lettere når folk trekker innendørs.

– Vi synes det er riktig å begynne å tenke på: Hva skal vi gjøre om vi mister kontrollen med epidemien i Norge? spør fageksperten.

– Ikke gitt at det er vi som er eksperter

Ifølge Aavitsland må folk flest involveres i debatten, fordi det nettopp er dem som rammes av eventuelle framtidige restriksjoner.

Overlegen tror at nordmenn i større grad kommer til å akseptere og følge tiltakene, om de selv har vært med på å diskutere dem på forhånd.

– Det er usikkert hvilke tiltak som virker best, og hvilke bivirkninger tiltakene har. Da er det ikke gitt at det er vi som er eksperter på det, men hvem som helst kan være ekspertene.

Bakgrunnen for FHIs bekymring er en urovekkende utvikling av pandemien ute i Europa.

I de fleste landa i Vest-Europa registreres det nå langt fler smittede per dag enn da pandemien brøt ut mars/april. Øst-Europa opplever sin første smittebølge med kraftig vekst i smitte.

Antallet døde av korona i Europa har passert 250.000.

– Ingen garanti

Ifølge overlegen er han ikke veldig bekymret for Norge de nærmeste ukene, men på sikt er situasjonen usikker.

– Vi ser at land i Europa som tidligere har gjort det bra, nå sliter. Norge gjør det fortsatt veldig bra, men det er ikke noen garanti for at man klarer det med de tiltakene vi har nå.

Aavitsland ønsker at folk flest skal tenke gjennom smitteverntiltak, og dele meningene på sosiale medier, kommentarfelt, under lunsjen og i pressen.

– De negative sidene må vi også diskutere og tenke gjennom. Det er en balanse her. Det er viktig å bekjempe viruset, men det er også andre ting her i livet som er viktig, som vi også må ta hensyn til.

Torsdag er 44 personer innlagt på sykehus for covid-19 i Norge. Det er det høyeste antallet innlagte siden 22. mai. Fire personer får intensivbehandling.

Smittespredninga økt i landet siden slutten av august. Det er flest unge personer som smittes. Oslo har høyest antall smittede.