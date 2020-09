WHO advarer: – Vaksinen vil ikke få slutt på pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg hører stadig vekk at «vaksinen vil sette en stopper for pandemien». Det vil den selvsagt ikke gjøre, sier Europa-sjef Hans Kluge i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Belgieren er krystallklar. Fra kontoret sitt i København løfter han en pekefinger mot alle som tror at en koronavaksine vil sette en stopper for pandemien.

– Vi vet ikke engang om vaksinen vil hjelpe alle grupper i befolkningen. Vi har fått noen signaler den siste tiden som forteller oss at vaksinen virker godt på den ene gruppen, men ikke den andre, sier Kluge.

EUROPA-SJEF: Hans Kluge forventer at situasjonen forverres i Europa. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

– Akkurat nå vil ikke landene høre disse dårlige nyhetene

Smittetallene øker i et voldsomt tempo mens WHO-lederen kommenterer en mulig vaksine mot covid-19.

Flere land har den siste tiden hatt rekordhøy smitte. Frankrike og Tsjekkia er blant landene hvor det er satt døgnrekorder, men de er langt fra alene i Europa.

Store deler av kontinentet er «rødt». Smittegrensen på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere er for lengst passert i flere land. Samtidig viser tallene at dødeligheten i Europa ikke er økende, men stabil, ifølge WHO.

– Det kommer til å bli verre. I oktober og november kommer vi til å ha flere dødsfall, sier Kluge.

Europa-kontoret til WHO tror ikke på en umiddelbar bedring i tiden som kommer.

– Akkurat nå vil ikke landene høre disse dårlige nyhetene, og det forstår jeg, sier Kluge, som understreker at han også har ett gledelig budskap:

– Pandemien vil ta slutt - på et eller annet tidspunkt.

UBEHAG: En pinne i nesen er en viktig del av korona-testen. Her fra flyplassen i Düsseldorf, hvor en mann som har kommet med fly fra Tyrkia går gjennom en frivillig test. Litt ubehagelig, kan det virke som det er for mannen på bildet. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Mener vi må lære å leve med viruset

11. september ble det registrert 51.000 nye smittetilfeller i Europa, spredt over 55 land. Det er flere smittede enn den høyeste toppen i april, da viruset nylig hadde meldt sin ankomst.

Selv om smitten øker, er antall dødsfall på et stabilt nivå. Siden juni har det vært rundt 400–500 koronarelaterte dødsfall daglig, ifølge WHOs tallmateriale.

LES OGSÅ: Ingen andre land har så mye smitte registrert på én enkelt dag som India

– Slutten på denne pandemien vil være i det øyeblikk vi som samfunn forstår hvordan vi skal klare å leve med denne pandemien. Det er positivt at det er opp til oss, avslutter Kluge.

FOLKEHELSEINSTITUTTET: Det er 266 koronadødsfall i Norge. En pasient døde på Oslo universitetssykehus søndag. Det var det andre koronadødsfallet siden 20. august. 21 koronapasienter er innlagt på sykehus. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

I Norge har mer enn 11.924 personer fått påvist smitte av koronaviruset. Tallet på smittede er økende, men færre får dødelig utgang nå. Alder er en naturlig forklaring på det, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det som er foruroligende er at vi kan komme til å se en økt smittespredning generelt i samfunnet. Da vil alle som er sårbare være mer utsatt for komplikasjoner og i verste fall død.

– Når mange unge er smittet vil risikoen for smitte videre i samfunnet absolutt være til stede. Yngre personer har også sosiale kontakter utenfor eget ungdomsmiljø, skriver fagdirektør Frode Forland ved FHI til NRK.