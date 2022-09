Det siste halvåret har en rekke vestlige selskaper forlatt Russland. Årsaken er krigen i Ukraina og sanksjonene som en rekke land har innført.

Russere som vil handle vestlige varer, har måttet se seg om etter andre muligheter.

Stadig flere reiser nå til nabolandet Belarus, skriver The Moscow Times.

Dette er blitt så populært at enkelte reisebyråer arrangerer egne shoppingturer til Minsk, skriver avisa.

I den belarusiske hovedstaden er kjøpesentrene fulle av vestlige varer. Både kleskjeden Zara og merker som Calvin Klein, Levis og Adidas selges som vanlig.

– Alt fungerer der, det er ingen sanksjoner, sier Jelena Sjitilova i det russiske reiseselskapet Familiy Travel til avisa.

Et russisk reisebyrå kan også fortelle at salget av turer til Belarus har økt med 60 prosent i august.

Flere selskaper har trukket seg ut av Russland som følge av krigen i Ukraina. Dette bildet er fra et kjøpesenter i Moskva i april der den japanske klesskjeden Uniqlo stengte siden dører. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Stenger grensene for russiske turister

Krigen har ført til at det har blitt stadig vanskeligere for russere å reise utenlands.

I februar stengte EU luftrommet sitt for russiske fly. I september ble avtalen som har gjort det lettere for russere å få visum, opphevet.

Denne uka stengte også nabolandene Latvia, Litauen og Estland grensene sine for russiske turister.

Belarus er dermed blitt et mye mer aktuelt reisemål for russiske turister som vil feriere og handle.

Flere russiske aviser spør nå om Belarus er i ferd med å bli russernes shoppingfavoritt.

En analytiker sier til den russiske avisa Kommersant at Minsk og hovedstaden i Kasakhstan, Astana, ligger godt an til å bli et populært reisemål. Her står allerede russiske turister for mer enn 30 prosent av handelen.

For mange russere er det også enkelt å ta turen til Minsk. Mellom Moskva og Minsk er det flere daglige togavganger. De siste månedene er det også åpnet flere nye flyruter mellom Minsk og russiske byer. Mange velger også bil.

En reiseoperatør fortalte i sommer til en russisk bransjeorganisasjon om mange russiskregistrerte biler i Minsk og fulle hoteller.

Sanksjoner rammer også Belarus

Selv om kjøpesentrene i Minsk er fulle av vestlige varer, har enkelte selskaper trukket seg ut av landet.

Årsaken er at den belarusiske presidenten, Aleksandr Lukasjenko, er Putins nære allierte.

Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko er nære allierte. Krigen i Ukraina har også ført til strenge sanksjoner overfor Belarus. Foto: Maxim Blinov / AP

Da russiske styrker rykket inn i Ukraina 24. februar, skjedde det også fra belarusisk territorium. Det har ført til at flere av de internasjonale sanksjonene mot Russland, også rammer Belarus.

I mars stengte IKEA og kleskjeden H&M sine butikker i Russland og Belarus.

Sist helg åpnet H&M butikken sin i Minsk en siste gang for å selge ut varene sine, skriver nettstedet charter. 97. Kleskjeden trekker seg nå helt ut av landet.