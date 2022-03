Coca-Cola. Heineken. IKEA. Disney.

Alle er blant store vestlige selskaper som nå stenger butikkene og stanser salg og produksjon i et stadig mer isolert Russland.

Nå er det klart at også alle de om lag 850 McDonalds-restaurantene i Russland stenges midlertidig, følge The New York Times.

I en uttalelse skriver selskapet at man har 62.000 ansatte i Russland og at man jobber med hundrevis av lokale leverandører.

– Vi serverer flere millioner russiske kunder som stoler på McDonalds hver dag, sier assisterende direktør Chris Kempczinki i en uttalelse.

Han legger samtidig til at selskapets verdier gjør at man «ikke kan ignorere den unødvendige menneskelige lidelsen som utfolder seg i Ukraina».

Symbol på et nytt Russland

Når hamburgerkjeden McDonalds nå stenger dørene, er det et sterkt symbol på Russlands økende isolasjon fra Vesten etter snart to uker med krig.

McDonalds åpnet sin første restaurant i Russland i Moskva i 1990. Da var den et symbol på et nytt og åpent Russland, etter nær 70 år med kommuniststyre.

McDonalds er vært svært populær blant russerne, og det er ofte lange køer.

McDonalds, på mange måter et symbol på USA, fikk også svi under den russiske invasjonen av Krim-halvøya i Øst-Ukraina i 2014. Den gang var det russiske myndigheter som stengte hamburgerkjedene, med hygieniske forhold som begrunnelse.

Strenge sanksjoner

Vesten har innført strenge økonomiske sanksjoner mot Russland som følge av den pågående invasjonen av nabolandet Ukraina.

For hver dag krigen fortsetter, annonserer nye selskaper at de stenger eller flytter fra Russland.

Tidligere har både Visa og Mastercard trukket seg ut av det russiske markedet, det samme har betalingstjenesten PayPal.

Alle flyavganger fra Russland til Europa og USA er kansellert. Strømmetjenesten Netflix har stengt sin tjeneste i Russland, det samme har TikTok. Disney og WarnerMedia har stanset all distribusjon av film i landet.

– Folk vil bare leve livene sine

Alexey (41) bor i St. Petersburg og er klar motstander av krigen i Ukraina og av president Putin. Han mener likevel mange av sanksjonene og det at selskaper trekker seg ut er feil vei å gå.

– Det rammer først og fremst de unge og folket i storbyene. Og det er jo vi som er opposisjonen, sier han.

– At Netflix stenger, hvem bryr seg om det, annet enn folk i Moskva og St. Petersburg? Det er det samme med Ikea, det er bare folk i byene som handler der. Dette rammer kjernen av folk som er mot Putin og mot krigen, sier han oppgitt.

Han vil ikke bruke etternavnet sitt, i frykt for represalier fra russiske myndigheter.

Selv skulle han gjerne reist til Europa, men det går ingen fly. Han kan ikke bestille varer på nett, fordi han ikke kan betale med Visa-kortet sitt.

– De som stemte på Putin vil være de siste som merker sanksjonene. De fungerer ikke. Folk vil bare leve livene sine som best de kan, sier Alexey.

Stenger ølkranene

Mange av selskapene som nå rømmer Russland, sier i klartekst at det er på grunn av krigen i Ukraina og de store sivile lidelsene der.

Den nederlandske bryggerigiganten Heineken sier også de vil stanse all produksjon og salg av øl i Russland. De har vært i Russland i 20 år.

– Vi er sjokkerte og lei oss over tragedien vi er vitne til i Ukraina. Vi står sammen med det ukrainske folk og føler med alle dem som er berørt, skriver Heineken i en pressemelding.

Internettleverandører trekker seg ut

Også fastfoodkjeden KFC og Pizza Hut sier de stenger alle restauranter i Russland. KFC eier bare 70 restauranter der, mens rundt 1000 restauranter som er såkalte franchiser trolig holdes åpne på grunn av uoversiktlig regelverk, skriver The New York Times.

I tillegg til de sterke økonomiske sanksjonene og de mange store selskapene som nå velger å stenge, annonserte USAs president Joe Biden at USA vil stanse all import av russisk olje og gass.

I tillegg har to store amerikanske internettleverandører, Lumen og Cogent Communications, varslet at de kutter alle forretningsforbindelser til Russland, ifølge The Washington Post.