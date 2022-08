Et hundretalls russere står i kø på Finlands visumsenter i St. Petersburg.

Alle går fram og tilbake med ulike papirer som trengs for å levere inn en visumsøknad.

Et ungt par kommer ut og er villig til å snakke med NRK.

MANGE VIL HA: Det er travelt på det finske visumsenteret i St. Petersburg. Mange russere i byen har vært vant til å besøke nabolandet. En del reiser også videre til andre Schengen-land. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Danil Artsjikov forteller at han har slektninger som bor i Finland og han reiser ofte over grensa for å besøke dem. Men nå forsøker han å hjelpe kjæresten sin, Jekaterina Melnikova, med å få finsk visum.

Den unge mannen kan forstå at noen EU-land ønsker å vise Russland hva de synes om krigen i Ukraina ved å gjøre det vanskeligere for russere å få visum. Men han tror ikke at tiltaket kommer til å virke slik det er tenkt fra vestlig side.

– Folk kan bli sintere av dette. Mange tenker ikke at noen hos oss er skyldige, her mener man at de ondskapsfulle som nekter oss visum er i Vesten, sier Artsjikov.

En kvinne som bare oppgir fornavnet sitt, Julia, sier at EU-landene som gjør det vanskeligere for russere å få visum, tar feil av vanlige folk og den russiske regjeringen.

– Vi er ikke skyldige i noe, dette er en veldig vanskelig sak for oss, sier kvinnen.

Stor trafikk

Inntil nylig har det vært ganske omfattende trafikk fra St. Petersburg-området til Finland og de baltiske republikkene.

VESTOVER: En buss med russere kjører ut fra hovedstasjonen i St. Petersburg. Den skal til Tallinn i Estland. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Fra hovedbusstasjonen i Russlands nest største by har det gått mellom ti og tjue busser hver dag til EU-landene. Tidligere gikk det også tog til Finland, men det ble stanset etter at krigen mot Ukraina begynte.

Mange russere i dette området har vært vant til å dra på ferie eller på handleturer til nabolandene.

Nå tyder alt på at denne trafikken kommer til å bli mye mindre.

Estland bestemte nylig ifølge nyhetsbyrået Reuters å annullere 50 000 visum som hadde blitt utstedt til russiske statsborgere.

Sier opp avtale

EUs utenriksministre ble i dag enige om å oppheve en visumavtale mellom EU og Russland fra 2007. Det kunngjorde EUs utenrikssjef Josep Borrell.

STØTTER TILTAK: EUs utenrikssjef Josep Borrell på en pressekonferanse i forbindelse med møtet i Praha i dag. Foto: Petr David Josek / AP

– Forholdet med Russland kan ikke fortsette som normalt. Dette vil sterkt begrense antallet nye visum som utstedes av EUs medlemsland, sier han.

Dette betyr ikke at det er innført visumforbud for russiske borgere, men at prosessen for å få visum til EU blir betydelig vanskeligere for russere. Å søke om visum vil nå innebære mer byråkrati og økte kostnader, og prosessen vil ta lengre tid.

Utenriksministrene er ikke enige om et generelt visumforbud for russiske borgere, noe flere land har tatt til orde for.

Polen og de baltiske landene sier i en felles uttalelse at stansen i visumavtalen er et viktig første skritt, men at det er viktig å drastisk begrense antallet turistvisum som utstedes til russiske borgere.

Russiske myndigheter kritiserer

President Vladimir Putins talsperson er svært misfornøyd med det som nå skjer fra EUs side. Han understreker at Russland vil komme med mottiltak, og kaller

UENIG: Aleksandr Sjisjlov leder det liberale partiet Jabloko i bystyret i St. Petersburg. Han tviler på at strenge visumregler vil virke inn på konflikten i Ukraina. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

innstrammingene for «ufornuftige».

Lederen for det liberale partiet Jabloko i bystyret i St. Petersburg, sier til NRK at han ser med bekymring på forverringen av forholdet mellom Russland og Europa.

– Jeg forstår at vi alle har ansvar for det som nå foregår, men jeg er ikke sikker på at visumbegrensninger bidrar til å stanse blodsutgytelsen og konflikten i sentrum av Europa, påpeker Aleksandr Sjisjlov.

LEI SEG: Denne familien synes det er sørgelig at det nå blir vanskeligere å reise til EU-land for russere. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Ut fra visumsenteret kommer en familie på tre med en mappe full av papirer. De håper at det skal gå i orden med visum, men de er ikke sikre.

– For vår familie er dette veldig sørgelig, vi er svært glade i å reise til Finland og Schengen-landene. Vi er lei oss og håper at disse reglene blir endret, sier familiemoren Darja.

Hun forstår hvorfor EU-landene handler som de gjør, men tviler på at russere flest vil endre holdning til krigen på grunn av nye visumregler.