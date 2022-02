Norge stenger luftrommet for russiske fly

Rundt 20 land har sagt at de skal stenge luftrommet for russiske fly.

Nå gjør Norge det samme.

– Vi har konsultert med våre nordiske naboland og vil stenge luftrommet for russiske flyvninger samtidig som de gjør det, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Avgjørelsen kom kort tid etter at hun sa til NRK at Norge foreløpig ikke ville stenge luftrommet, men at de skulle bestemme seg i løpet av dagen.

Restriksjonene er foreløpig ikke iverksatt, opplyser Utenriksdepartementet til NRK søndag ettermiddag.

Derfor er det fortsatt russiske fly som passerer norske, svenske og finske luftrom, viser Flightradar24.com.

– Tidspunktet koordineres landene i mellom og i kommer tilbake til når det skjer, opplyser Wera Helstrøm i utenriksdepartementet.

Bildesveip:

Et fly fra Nordwind Airlines fløy over Norge søndag ettermiddag. Et Aeroflot-fly fra Moskva til New York over Sverige like før klokken 16 søndag.

Disse landene har stengt luftrommet for russiske fly Ekspandér faktaboks Belgia Bulgaria Estland Latvia Litauen Slovenia Tyskland Storbrittania Bulgaria Tsjekkia Polen Sverige Danmark Finland Island Norge Spania Canada Per 27.02.22 kl. 14:10.

Vurderer å stenge hele EUs luftrom

Tidligere statsminister Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide ba regjeringen stenge norsk luftrom tidligere i dag, søndag.

– Det er uforståelig at Norge ikke gjør det, og at regjeringen ikke forklarer hvorfor. De fleste av våre naboland har allerede stengt luftrommet, skrev Solberg i et Facebook-innlegg.

En talsperson for EU sier det trolig vil komme en avgjørelse om å stenge hele EU sitt luftrom for russiske fly snart, ifølge Reuters.

Det vil diskuteres i løpet av dagen.

– Konsekvensene blir i så fall dramatiske. Man stenges ute fra muligheten til å reise og de globale markedene. Det gjelder ikke bare enkelte flyselskaper som man allerede har innført tiltak mot, men alle fly.

Det sier utenrikskorrespondent Simen Ekern i Brussel.

– Dette er et forsøk på å isolere Russland og vise at de står alene i denne krigen.

Måtte ta omvei over Nord-Norge

Fredag måtte et russisk fly ta en omvei over Nord-Norge luftrom, ifølge The Barents Observer.

Flyet var nektet den korteste ruden over Sverige og Finland, og IL-96-maskinen fra Rossiya Special Flight Squadron satte i stedet kursen nordover og gikk inn i norsk luftrom nord for Lofoten, over Tromsø og videre over Finnmark, før det gikk ut over Pasvik og sørover mot Moskva, skriver avisen.

Det er den russiske politikeren Vyacheslav Volodin, Statsdumaens formann, som skal ha vært passasjer.

Hele flyruten fra Havanna til Moskva via Nord-Norge, ifølge The Barents Observer. Foto: Flightradar24.com

Den russiske delegasjonen var på vei hjem etter et offisielt besøk til Cuba og Nicaragua, ifølge den russiske avisen Gazeta.

– Vi kan bekrefte at et russisk sivilt statsfly fløy gjennom norsk luftrom om ettermiddagen fredag 25. februar. Dette var basert på søknad om tillatelse for overflyvning som ble innvilget 18. februar. Søknaden var behandlet og tillatelsen gitt etter vanlig praksis.

Det skriver Wera Helstrøm i Utenriksdepartementet til NRK.

Det er ingen fly over Ukraina, Hviterussland, eller over Russlands grenseområde til Ukraina akkurat nå, viser kartet til Flightradar24.com.