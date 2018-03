Republikanere i rapportutkast: Ingen samrøre mellom Trump-valgkamp og Russland

I et utkast til en rapport i forbindelse med den over ett år lange Russland-etterforskningen, har republikanerne i etterretningskomiteen i Representantenes hus skrevet at de ikke finner bevis for at Trump-kampanjen skal ha samarbeidet med russiske tjenestemenn for å påvirke utfallet av presidentvalget i 2016.

– Vi har ikke funnet noen bevis på samrøre, sier republikaneren som har ledet granskingen, Michael Conaway.

Conaway bemerket ifølge Washington Post at det verste komiteen hadde avdekket var «kanskje noe dårlig dømmekraft, upassende møter, og dårlige vurderinger om å holde møter». Conway skal videre ha trukket frem et møte i Trump Tower i juni 2016 mellom medlemmer av Trump-kampanjen og en russisk advokat.

– Det møtet skulle ikke ha skjedd, ingen tvil om det, sier Conway til avisen.

– Historien vil dømme hardt

Republikanernes rapport vil trolig glede Det hvite hus, mens demokratene i etterretningskomiteen trolig vil bli kraftig provosert.

KRITISK: Toppdemokraten Adam Schiff mener at republikanerne har ignorert kontakten som har vært mellom Russland og Trump-leiren før valget i 2016. Foto: Brian Snyder / Reuters

Ifølge nyhetsbyrået AP hadde ikke demokratene fått sett rapportutkastet da det ble kjent mandag. Conway opplyste at de først ville få tilgang til rapporten tirsdag.

– Historien vil dømme deres handlinger hardt, sier demokraten Adam Schiff om republikanernes rapport.

Demokratene og republikanerne i komiteen har intervjuet de samme 73 vitnene og lest de samme rundt 300 000 dokumentene som spesialetterforsker Mueller og hans team, ifølge Conaway.

Demokratene på den andre siden sier at det er flere titalls vitner de ennå ikke har snakket med, og dokumenter de ikke har fått tilgang til. De har også tidligere advart republikanerne mot å avslutte sin undersøkelse før Mueller er ferdig, skriver AP.

President Trump på den andre siden virker imidlertid i en twitter-melding natt til tirsdag, svært fornøyd med sine partifellers konklusjon i Russland-etterforskningen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

13 russere tiltalt

Spesialetterforsker Robert Mueller har de siste ukene tatt ut tiltale mot 13 russere og tre selskaper som han mener blandet seg inn i valget i USA.

SPESIALETTERFORSKER: Robert Mueller har tatt ut tiltale mot 13 russere og tre selskaper. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Russerne skal ifølge tiltalen ha brukt falske profiler på sosiale medier for å fremstå som amerikanere, og de anklages også for å ha kjøpt reklameplass på nettet i amerikanske navn for å påvirke velgernes holdninger mens Hillary Clinton og Donald Trump kjempet om å bli USAs president.

Ifølge amerikanske myndigheter har noen av de tiltalte russerne utgitt seg for å være amerikanske statsborgere og kommunisert med personer i Trumps valgkampstab som ikke visste hvem de hadde med å gjøre.

Han har også tatt ut tiltale mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, hans nære medarbeider og forretningspartner, Richard Gates, samt den London-baserte advokaten Alex van der Zwaan.

Mueller etterforsker også hvorvidt Trump selv har forsøkt å hindre Russland-granskingen. Det hvite hus har gjentatte ganger avvist enhver anklage.