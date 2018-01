FBI kritiseres – strid i Kongressen om hemmelig notat

Spesialetterforsker Robert Mueller opptrer sjelden offentlig. Her er han i Senatet i forbindelse med en orientering om Russlands-etterforskingen i juni 2017. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Russland-etterforskingen har vært som en svart sky over Donald Trumps presidentperiode fra første stund. Selv har han nektet for at det har vært en sammensvergelse mellom hans valgkampstab og Russland.

Et spørsmål spesialetterforsker Robert Mueller har jobbet med siden han ble utnevnt i mai i fjor.

Republikanerne etterforsker FBI

Nå har republikanske politikere i Kongressen snudd oppmerksomheten den andre veien, mot det føderale politiet FBI og spesialetterforskeren, og hevder de har bevis for at det føderale politiet har misbrukt sin makt til fordel for Hillary Clinton og demokratene. Og tilsvarende mot president Trump og hans valgkamporganisasjon.

Vil offentliggjøre hemmelig notat

Devin Nunes er leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus. Han er republikaner fra California. Foto: Susan Walsh / AP

Det republikanske flertallet i etterretningskomiteen i Representantenes hus har fått utarbeidet et hemmelig notat basert på underliggende etterretningsmateriale fra FBI på flere tusen sider.

Siden disse etterretningsopplysningene er klassifisert som strengt hemmelige, er notatet også hemmelig. Demokratene i samme komité utarbeidet et mot-notat, også det hemmelig, som de mente beskrev de underliggende opplysningene på en mer korrekt måte.

Nå har det republikanske flertallet i etterretningskomiteen vedtatt å offentliggjøre sitt notat, mot demokratenes stemmer, mens demokratenes motnotat ikke skal gjøres offentlig kjent. President Trump har fem dager på seg til å godkjenne en offentliggjøring av republikanernes notat eller ikke. Men han har tidligere sagt at han gjerne vil at det amerikanske folk skal få lese notatet.

Trump-medarbeider overvåket

Kun folkevalgte, og ingen pressefolk, har hittil lest notatet. Lite er lekket ut, men dokumentet skal angivelig vise at FBI fikk tillatelse til å overvåke et medlem av Trumps valgkampstab, Carter Page, på et urettmessig grunnlag.

Det er den såkalte FISA-domstolen som gir en slik tillatelse, etter retningslinjer i overvåkningsloven Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Notatet skal angivelig vise at det kun var opplysninger fra det såkalte Steele-dokumentet som lå til grunn for overvåknings-beslutningen.

Rapport fra britisk spion

Dette dokumentet, eller dossieret, som det også blir kalt, er utarbeidet av den tidligere britiske spionen Christopher Steele, og omhandler påståtte forbindelser mellom Trumps valgkamporganisasjon og Russland.

Republikanerne hevder at dette dossieret har politisk slagside, siden arbeidet til Steele ble betalt av det Demokratiske partiet og Hillary Clintons valgkamporganisasjon. Det var også dette notatet som omtalte den såkalte «Golden Shower»-historien.

Bak disse dørene i London holder firmaet til den tidligere spionen Christopher Steele til. Orbis Business Intelligence Ltd har spesialisert seg på å levere etterretningstjenester til private oppdragsgivere. Foto: Matt Dunham / AP

Visejustisministeren neste mann ut?

FBI har i lengre tid mistenkt Carter Page for å ha usunne forbindelser med Russland. Også vise justisminister Rod Rosenstein, som ble utpekt av Trump selv, fornyet søknaden til FISA-domstolen om å overvåke Page. Åpenbart fordi Page fortsatt var under mistanke for å være en russisk agent.

Det var visejustisminister Rod Rosenstein som utnevnte spesialetterforsker Robert Mueller etter at presidenten sparket sjefen for FBI i mai i fjor. Justisministeren hadde erklært seg inhabil i Russlands-etterforskingen, derfor var det Rosenstein som måtte ta beslutningen. Foto: MARK WILSON / AFP

Nå frykter mange i den demokratiske opposisjonen at republikanerne i sitt hemmelige notat retter skytset mot Rosenstein, for deretter å kunne ramme Russlands-etterforsker Robert Mueller.

Det var Rosenstein som utpekte Mueller til spesialetterforsker, og det er Rosenstein som har ansvaret for Muellers arbeide.

«Ekstremt uforsvarlig»

I forrige uke gikk justisdepartementet, som ledes av republikanske Jeff Sessions, hardt ut mot offentliggjøringen av det hemmelige notatet. Det ble kalt «ekstremt uforsvarlig».

En beskrivelse som i går ble gjentatt av demokratenes leder i Representanthuset, Nancy Pelosi. Til fjernsynskanalen CNN sa Pelosi at det hemmelige notatet overhodet ikke beskriver det som er innholdet i de underliggende, hemmelige dokumentene, som hun selv har lest.

«Dette dreier seg om nasjonens sikkerhet. Presidenten er øverstkommanderende, og må stanse offentliggjøringen.»

Republikanernes leder i etterretningskomiteen, Michael Conaway, sa imidlertid at ingen ting i notatet innebærer noen trussel mot den nasjonale sikkerheten, og notatet er en komplett og rettmessig beskrivelse av de underliggende etterretnings-opplysningene.

FBIs visedirektør slutter plutselig

Visedirektør Andrew McCabe i FBI under en høring i Senatets etterretningskomité 11. mai i fjor. Det var to dager etter at president Trump hadde sparket sjefen hans, James Comey. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

I går tok utviklingen i FBI en overraskende utvikling etter at visedirektør Andrew McCabe valgte å slutte i jobben et par måneder før han likevel skulle pensjoneres. McCabe fikk angivelig kniven på strupen av FBI-direktør Christopher Wray, som ble utnevnt av president Trump etter at presidenten i mai i fjor sparket den forrige FBI-direktøren James Comey.

McCabe har lenge vært kritisert av både Trump og andre republikanere for å være partisk. Spesielt fordi hans kone Jill McCabe mottok nærmere 4 millioner kroner i valgkampbidrag fra en av Hillary Clintons nære støttespillere. Jill McCabe forsøkte i 2015 å bli valgt inn som senator i Virginias delstatsforsamling, men tapte.

Frykter kritisk rapport fra generalinspektøren

Mange ser nå en sammenheng mellom en eventuell offentliggjøring av det hemmelige notatet, hvor også McCabe er hyppig nevnt, og hans brå avgang. I tillegg har FBI-direktør Wray uttrykt bekymring for en pågående etterforskning fra generalinspektøren i Justisdepartementet.

Rapporten fra generalinspektøren skal angivelig være svært kritisk til FBIs virksomhet i 2016, inkludert etterforskningen av Hillary Clintons eposter og Trump-kampanjens mulige samrøre med Russland.

Trump nekter nye sanksjoner mot Russland

President Trump under edsavleggelsen for ny helseminister i Det hvite hus 29. januar. Samme dag ble det kjent at han går i mot flertallet i Kongressen når det gjelder å iverksette nye sanksjoner mot russiske personer og institusjoner. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Og som om dette ikke skulle være nok nyheter på en mandag. I går ble det også kjent at president Trump nekter å iverksette nye sanksjoner mot Russland, som ble vedtatt med overveldende flertall i Kongressen, av både republikanere og demokrater.

USA går en svært, svært spennende tid i møte.

