Tidligere CIA-sjef: – Trump bør skamme seg

Trump møtte Putin i Vietnam i helga. Ifølge Trump nektet Putin for all russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

– Han sa han ikke blandet seg. Han gjorde ikke det de sier at han gjorde. Jeg tror virkelig at når han sier det, mener han det, sa Trump.

Han benyttet samtidig anledningen til å kritisere tre etterretningssjefer som har konkludert med at Russland påvirket valget; tidligere CIA-sjef John Brennan, USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper og den sparkede FBI-sjefen James Comey.

– Jeg mener, kom igjen. De er politiske amatører. Du har Brennan, Clapper og Comey. Det er bevist at Comey er en løgner og at han har lekket. Så du ser på det, og så har du Putin som veldig klart og kraftig sier at han ikke hadde noe med det å gjøre, sa Trump.

Brennan og Clapper lot seg søndag intervjue av CNN.

– Tatt i betraktning hvem kritikken kommer fra, ser jeg på det som en ære, sier Clapper.

Brennan reagerer på at Trump bruker Veterandagen til å angripe Clapper, som har tjenestegjort i militæret i 35 år.

– Jeg synes det er noe presidenten bør skamme seg over, sier Brennan.

James Comey, James Clapper og John Brennan på høring i Senatet. Foto: Joe Raedle / AFP

– Trump føler seg truet

Clapper mener Russland og Putin forsøker å undergrave det amerikanske demokratiet.

– Å forsøke å male det på en annen måte er sjokkerende, og utgjør faktisk en fare for dette landet, sier Clapper.

– Jeg tror han lar Putin slippe unna med det. Og jeg tror det viser Putin at Donald Trump kan manipuleres av utenlandske ledere som appellerer til egoet hans og utnytter usikkerhetene hans. Det er veldig, veldig foruroligende, sier Brennan.

Ifølge Trump skal Putin ha vært svært fornærmet på grunn av anklagene.

– Jeg tror Putin er veldig lur når det gjelder å spille på Trumps iver etter å bli smigret. Jeg tror også Trump, uvisst av hvilken grunn, enten føler seg truet av Putin eller er redd for hva han kan gjøre eller hva som kommer frem som et resultat av etterforskningen. Det er naivitet, uvitenhet eller frykt, sier Brennan.

Den republikanske senatoren John McCain har også sendt ut en uttalelse der han mener Trump velger å tro på en KGB-oberst fremfor amerikansk etterretning.

«Vladimir Putin bryr seg ikke om USAs interesser. Å tro noe annet er ikke bare naivt, men setter også vår nasjonale sikkerhet i fare,» skriver McCain.

Trump modererte seg noe før han reiste videre til Filippinene søndag, og presiserte at han stoler på etterretningsorganisasjonene med sine nåværende ledere.